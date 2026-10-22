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Atac cu maceta într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani și-a rănit un coleg și l-a agresat pe altul

Elena Popescu
Atac cu maceta într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani și-a rănit un coleg și l-a agresat pe altul
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Momente de groază, joi dimineață, la Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu” din Pitești. Un elev de 15 ani și-ar fi atacat doi colegi cu care ar fi avut un conflict mai vechi.

Adolescentul ar fi venit la școală înarmat cu o macetă și, în timpul unei altercații izbucnite în toaleta unității de învățământ, l-ar fi rănit pe unul dintre colegi la antebraț și l-ar fi agresat fizic pe celălalt. Doi elevi mai mari ar fi auzit strigătele de ajutor și au intervenit. Poliția a deschis cercetări pentru a stabili împrejurările atacului.

Un elev de 15 ani ar fi introdus în unitatea de învățământ un obiect tăietor, descris drept o macetă, pe care l-ar fi folosit în timpul altercației. Unul dintre colegii săi a fost rănit la antebraț și a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar un al doilea adolescent a fost agresat fizic, relatează epitesti.ro.

Atacul ar fi fost o răzbunare după un conflict mai vechi

Potrivit presei locale, atacul s-ar fi produs în prima pauză a dimineții, înainte de ora 09:00, în toaleta folosită de elevii clasei a IX-a D. Cei trei adolescenți implicați ar fi colegi de clasă și ar fi avut un conflict mai vechi.

Surse citate de publicația locală susțin că elevul suspectat de agresiune ar fi venit la școală cu intenția de a se răzbuna. În timpul altercației, acesta ar fi folosit obiectul tăietor împotriva unuia dintre colegi, provocându-i o rană la antebraț. Un alt elev ar fi fost lovit.

Doi elevi de clasa a XI-a ar fi intervenit după ce au auzit strigătele de ajutor

Strigătele de ajutor ale adolescenților ar fi fost auzite de doi elevi de clasa a XI-a, iar aceștia ar fi intervenit și ar fi alertat cadrele didactice.

La fața locului a fost solicitată intervenția echipajelor medicale. Elevul rănit la antebraț a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Potrivit publicației locale, starea sa este stabilă. Cel de-al doilea adolescent agresat fizic nu ar fi avut nevoie de spitalizare.

”Polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că un elev al unui liceu din Pitești ar fi suferit o leziune în urma unui conflict cu un coleg. Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraț unui coleg de clasă și ar fi agresat fizic un altul”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Adolescentul bănuit de comiterea agresiunii a fost preluat de polițiști, care au început verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

”Agresorul se află în custodia polițiștilor, iar la acest moment se desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun”, a mai precizat IPJ Argeș.

Ce a transmis ISU Argeș

”Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în municipiul Pitești, pe bulevardul I.C. Brătianu, pentru acordarea primului ajutor calificat în cazul a două persoane de sex masculin, în vârstă de aproximativ 15 ani.

În urma evaluării medicale, s-a constatat că una dintre persoane prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar cealaltă prezenta escoriații la nivelul membrului superior stâng.

După acordarea îngrijirilor medicale, persoana care prezenta plaga a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare, în timp ce cea de-a doua persoană a refuzat transportul la unitatea medicală.

Pe durata intervenției echipajului SMURD, polițiștii și jandarmii argeșeni au acționat, potrivit competențelor legale, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, îndepărtarea persoanelor adunate din curiozitate în zona incidentului și asigurarea condițiilor necesare desfășurării intervenției medicale în siguranță”, a transmis ISU Argeș.

Atac cu cuțitul într-o școală din Bistrița

Un alt incident deosebit de grav a avut loc luni dimineață, în Școala Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” din municipiul Bistrița. O profesoară și un elev au fost răniți în urma unui atac cu cuțitul.

Un elev de clasa a VII-a a intrat într-o sală de clasă și a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică, rănind-o în zona capului. Un alt elev, care ar fi încercat să își apere profesoara, a fost și el rănit. Cele două victime au ajuns la spital, iar cursurile au fost suspendate pentru restul zilei.

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