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Avertisment pentru românii care călătoresc în Spania și Chile. Cod roșu de ploi în Valencia și Alicante. Autoritățile au declarat stare de urgență în 7 regiuni din Chile

Avertisment pentru românii care călătoresc în Spania și Chile. Cod roșu de ploi în Valencia și Alicante. Autoritățile au declarat stare de urgență în 7 regiuni din Chile
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Autoritățile au emis noi alerte de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania și în Republica Chile. În primă instanță, pentru 2 zone din Spania, și anume Valencia și Alicante, a fost emis cod roșu de ploi. În cazul Republicii Chile, autoritățile au declarat stare de urgență preventivă în 7 regiuni.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează românii care se află sau călătoresc în regiunea Valencia din Spania. A fost emis cod roșu de ploi abundente în provinciile Valencia și Alicante, pentru 18 și 19 octombrie 2026.

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Avertisment pentru românii care călătoresc în Spania și Chile. Cod roșu de ploi în Valencia și Alicante. Autoritățile au declarat stare de urgență în 7 regiuni din Chile

Avertisment pentru românii care călătoresc în Spania și Chile. Cod roșu de ploi în Valencia și Alicante. Autoritățile au declarat stare de urgență în 7 regiuni din Chile. Foto: Shutterstock.

„MAE recomandă consultarea paginii de Internet a AEMET: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?k=val.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia: +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://valencia.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie”, transmite MAE.

Stare de urgență preventivă în Chile

MAE avertizează asupra riscurilor meteorologice din Chile, unde a fost declarată stare de urgență preventivă în perioada 18-23 octombrie. Sunt vizate 7 regiuni, afectate deja de inundații, grindină și alunecări de teren. Acestea sunt: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana din Santiago, Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble și Biobío. Sunt prognozate ploi abundente, furtuni și vânt puternic, cu posibile pagube și întreruperi ale telefoniei și internetului.

„Măsura a fost adoptată atât pe fondul situației generate de inundațiile, grindina, surpările de teren și viiturile care au afectat teritoriul țării, cât și luând în considerare condițiile meteorologice nefavorabile prevăzute pentru următoarea perioadă (precipitații abundente, furtuni cu descărcări electrice și rafale de vânt de mare intensitate), care pot afecta siguranța populației și a infrastructurii și care pot conduce la întreruperi ale rețelelor de telefonie și internet.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Santiago de Chile: +56 2 223 23441, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următorul telefon de urgență al Ambasadei României la Santiago de Chile: +56 981397856.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://santiagodechile.mae.ro și https://mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie”, anunță MAE.

Sursă foto: Shutterstock

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