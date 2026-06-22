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AUR a părăsit sala înainte de votul pentru Guvernul Veștea. George Simion: „Există o majoritate a românilor care nu trădează””

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George Simion a declarat, la dezbaterea din parlament de luni seara, că nu nu îi va obliga pe colegii săi să voteze într-un anumit fel, dar că el și alți „oamenii care nu sunt trădători” aleg să părăsească sala.

Simion: ”România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian”

Simion a afirmat că „trădarea” a devenit o constantă în politica românească în ultimii 35 de ani și a susținut că România nu a ajuns la nivelul de democrație promis după 1989 . Liderul AUR a criticat Parlamentul și politica românească, spunând că au ajuns asociate cu ideea de trădare.

„De 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. (…) Ni s-a promis libertate și democrație și din păcate România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea”, a spus Geoerge Simion în plen în care Adrian Veștea cere vot pentru învestirea Guvernului.

”Eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea”

Simion a menționat că nu își va obliga colegii să voteze într-un anumit fel, dar afirmă că cei care nu se consideră „trădători” ar trebui să părăsească sala.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a mai spus Simion.

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