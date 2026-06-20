Autostrada A8: Fostul primar Haidău de la Rediu va primi 1,1 milioane lei pentru 11.000 mp expropriați

Bucata face parte dintr-un teren care a fost retrocedat când era edil și l-a luat cu doar 3.000 de lei, scrie Ziarul de Iași.

Presa ieșeană scrie despre „lovitura financiară de proporții” pe care ar da-o Vasile Haidău, fostul primar liberal al comunei Rediu între 2004 și 2020.

Numele său și al soției apar pe lista celor care vor fi expropriați în vederea construirii Autostrăzii A8 pe raza comunei. Cei doi soți ar urma să primească 1,1 milioane lei.

Terenurile lui Vasile Haidău au făcut obiectul unei anchete DNA după ce anchetatorii au constatat că, în calitate de primar, ar fi fost retrocedate ilegal, iar ulterior edilul le-ar fi cumpărat cu doar 3.000 de lei.

În final, dosarul a fost clasat în 2019, după ce răspunderea penală s-a prescris.

Haidău neagă orice ilegalitate în procesul de retrocedare și a spus că a cumpărat terenul la prețul pieței.

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Sursa foto: Ziarul de Iași