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Lucrările pe Autostrada Moldovei A7 intră în linie dreaptă. De ce depinde deschiderea circulației în 2026 pe lotul 1

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Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că lucrările pe Autostrada Moldovei A7, aferente Lotului 1, se apropie de 70%.

Lotul 1 al Autostrăzii Bacău–Pașcani (A7) a ajuns la aproape 70% stadiu de execuție. Pe cei 30,3 kilometri, constructorul român UMB lucrează cu 500 de muncitori și 350 de utilaje, pentru a finaliza segmentul până la sfârșitul anului. Termenul depinde de finanțare și vreme.

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Lucrările pe Autostrada Moldovei A7 intră în linie dreaptă. De ce depinde deschiderea circulației în 2026 pe lotul 1

Lucrările pe Autostrada Moldovei A7 intră în linie dreaptă. De ce depinde deschiderea circulației în 2026 pe lotul 1

Lucrările pe Autostrada Moldovei A7 aferente Lotului 1 se apropie de 70%

Lotul 1 al Autostrăzii Bacău–Pașcani (A7), între Săucești și Trifești, a ajuns la aproape 70% execuție. UMB lucrează cu 500 de muncitori și 350 de utilaje, însă finalizarea în 2026 depinde de finanțarea de la bugetul de stat și de condițiile meteorologice. Contractul valorează 1,638 miliarde de lei, fără TVA.

„Lotul 1 al Autostrăzii Bacău – Pașcani (#A7) se apropie de 70%!

Constructorul român (UMB) este mobilizat în șantier cu 500 de muncitori și 350 de utilaje pentru a finaliza anul acesta lucrările pe cei 30,3 km dintre Săucești și Trifești.

Antreprenorul lucrează acum la:

  • structura rutieră, poduri și spații de servicii,
  • montarea sistemelor ITS,
  • montarea parapetelor de protecție,
  • trasarea marcajelor rutiere.

Lucrările pe acest lot au fost finanțate prin PNRR până la 31 august 2026, data-limită a programului. Pentru lucrările rămase, finanțarea trebuie asigurată de la bugetul de stat, iar CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare.

Finalizarea lotului 1 (Săucești – Trifești) anul acesta depinde, așadar, în foarte mare măsură atât de asigurarea acestei finanțări, cât și de condițiile meteorologice din următoarele luni. Voi comunica transparent, pe măsură ce lucrurile se clarifică, ce este realist să deschidem în 2026.

Valoarea contractului este de 1,638 miliarde de lei (fără TVA)”, a anunțat Cristian Pistol pe Facebook.

Lucrările pe Autostrada Moldovei A7 intră în linie dreaptă. De ce depinde deschiderea circulației în 2026 pe lotul 1

Sursă video: Facebook Cristian Pistol

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