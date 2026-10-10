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Cristian Pistol, șeful CNAIR, anunță că lucrările pe lotul 1 (Joița – Corbeanca) al A0 Nord au ajuns la un stadiu fizic de 82%

Cristian Lisandru
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Cristian Pistol – Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – a anunțat, sâmbătă, că lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de 82%.

Pe pagina sa de Facebook, șeful CNAIR a precizat că pe șantierul lotului 1 al A0 Nord lucrează aproximativ 780 de muncitori – operatori de utilaje și membri ai personalului tehnic.

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Sectorul de autostradă dintre Corbeanca și Buftea nu este încă pregătit tehnic pentru a fi descărcat în DN1A

Pe șantier, potrivit lui Cristian Pistol, sunt mobilizate peste 370 de utilaje.

Pe șantier, asocierea româno-italiană (Retter – Pizzarotti) este mobilizată cu aproximativ 780 de muncitori, operatori de utilaje și personal tehnic și peste 370 de utilaje.

  • În această perioadă se execută lucrări de asfaltare și umplutură, lucrări la spațiile de servicii, marcaje, instalarea parapetului metalic de protecție, semnalizare verticală și orizontală, precum și montarea sistemelor ITS.
  • La cea mai recentă verificare în șantier a reieșit că, în acest moment, sectorul de autostradă dintre Corbeanca și Buftea nu este încă pregătit tehnic pentru a fi descărcat în DN1A.

Constructorii mai au de lucru la pasajele care supratraversează autostrada, mai au de montat semnalizarea rutieră și parapetele și mai au de trasat marcajele”, a scris șeful CNAIR.

Condițiile meteorologice, factor important în scenariu

Constructorii au dat din nou asigurări că fac toate eforturile pentru a finaliza lotul 1 al A0 Nord (17,5 km) până la finalul acestui an, a mai transmis Cristian Pistol.

Atingerea acestui obiectiv va depinde însă în foarte mare măsură de condițiile meteorologice din următoarele luni.

Ca atare, evaluarea realistă mă face să iau în calcul ca, până la finalul anului 2026, să fie asigurate descărcările în DN1A și în DN7. Conexiunea cu A1 are însă șanse mai mari să fie definitivată anul viitor, în termenul contractual (aprilie 2027).

Prefer să spun acum ce este realist decât să promit ceva ce depinde de vreme. Deschidem fiecare sector atunci când este complet și sigur. Valoarea contractului este de 815,07 milioane de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, a încheiat Cristian Pistol.

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