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Avertismentul Salvamont Prahova pentru împătimiții muntelui: „Atenție, iarna s-a instalat”. Ce recomandări transmit

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Salvamont Prahova transmite un avertisment clar împătimiților muntelui. Încă de dimineață s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare în anumite zone montane din România. A fost nevoie de intervenția utilajelor în astfel de zone, inclusiv pe Transfăgărășan și în Pasul Prislop. Salvamontiștii anunță că, în acest weekend, condițiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni deosebit de dificile. De aceea, cei care se pregătesc de o eventuală drumeție trebuie să ia în considerare mai multe aspecte.

Salvamont Prahova avertizează că vremea din zona montană înaltă va fi dificilă în acest weekend. Ninsorile, vântul puternic și ceața reduc vizibilitatea și îngreunează deplasarea pe trasee.

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Avertismentul Salvamont Prahova pentru împătimiții muntelui

„Atenție, turiști! Iarna s-a instalat la altitudini mari!

Salvamont Prahova avertizează că, în acest weekend, condițiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni deosebit de dificile. Ninsoarea, vântul puternic și ceața reduc vizibilitatea și îngreunează deplasarea, transformând traseele montane în adevărate provocări”, transmite Salvamont Prahova.

Recomandările transmise de Salvamont Prahova

Salvamont Prahova le recomandă turiștilor să verifice vremea înainte de drumeții, să evite crestele și zonele expuse și să aibă echipament adecvat condițiilor de iarnă. Salvatorii montani îi îndeamnă să adapteze traseul la pregătirea grupului și să renunțe la excursie dacă vremea se înrăutățește. În caz de urgență, turiștii trebuie să sune la 112.

Avertismentul Salvamont Prahova pentru împătimiții muntelui

„Dacă vă planificați o drumeție în acest weekend, țineți cont de următoarele recomandări:

  • informați-vă înainte de plecare asupra stării vremii și a condițiilor de pe traseu.
  • evitați traseele de creastă și zonele expuse atunci când vremea este nefavorabilă.
  • nu plecați la drum fără echipament adecvat condițiilor de iarnă: îmbrăcăminte termoizolantă, bocanci de munte, mănuși și căciulă.
  • nu subestimați ceața, vântul și scăderea bruscă a temperaturii. Orientarea poate deveni dificilă chiar și pentru turiștii experimentați.
  • adaptați traseul la experiența și pregătirea fizică a grupului și renunțați la drumeție dacă situația o impune.

Muntele nu pleacă nicăieri! Nu transformați o excursie de relaxare într-o situație de urgență. Prudența și deciziile responsabile pot face diferența dintre o experiență frumoasă și un accident montan.

În caz de urgență, apelați 112.

Salvamont Prahova vă dorește un weekend în siguranță, cu respect pentru munte și pentru propriile limite!”, transmite Salvamont Prahova pe Facebook.

Sursă video: Facebook Salvamont Prahova

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