Bacalaureat 2026. Măsuri speciale pentru elevii din București, la 41°C. Ce se întâmplă dacă sistemul de scanare pică

Bacalaureat 2026. Urmează zile cu temperaturi ridicate în București și în alte zone din țară. Meteorologii au emis cod roșu de vreme extremă, temperaturile atingând chiar 41 de grade Celsius. Tot în următoarele zile, absolvenții de liceu se reîntorc în bănci pentru a susține examenul maturității. În acest sens, în Capitală, de exemplu, vor fi măsuri speciale pentru candidați. De altfel, s-a schimbat protocolul în cazul în care apar erori la scanarea digitalizată.

Luni, 29 iunie 2026, absolvenții vor lua parte la proba scrisă la Limba și Literatura Română. Pentru aceeași zi, ANM a emis cod roșu de temperaturi ridicate pentru majoritatea zonelor din țară, inclusiv pentru București. În acest context, va fi aplicat un protocol special pentru elevii care susțin examenul maturității. În București, de exemplu, sunt așteptați să se prezinte la examen 17.897 de candidați.

Bacalaureat 2026: măsuri pentru candidați și profesori în timpul codului roșu de temperaturi ridicate

Camelia Lepădat, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), a precizat, azi, care sunt măsurile luate pentru ca examenul să se desfășoare optim, iar sănătatea elevilor și a cadrelor didactice să fie protejată.

În timpul examenului vor fi utilizate sălile care au aer condiționat fix, iar în centrele de examen unde nu există aparat în acest sens, vor fi folosite ventilatoare și aparate mobile de climatizare. De asemenea, candidații la Bacalaureat 2026 trebuie să intre în sălile de examen până la ora 08:30. Proba la Limba și Literatura Română începe la ora 09:00.

Totodată, de reținut faptul că elevilor li se permite accesul cu sticlele de apă pentru uz individual. Este interzis să aibă asupra lor, în schimb, materiale ajutătoare, electronice, manuale, notițe sau ceasuri inteligente.

De asemenea, în cazul în care apar erori la scanarea digitalizată, candidații nu vor mai aștepta în săli.

„Procesul de evaluare se realizează digitalizat, lucrările sunt scanate de către comisie (…). Nu este nevoie ca elevii să aștepte în cazul în care vor fi din nou întâmpinate dificultăți. Noi sperăm că nu se va întâmpla, dar dacă apare o problemă, se ocupă personalul din centrul de examen. Nu este nevoie să supunem elevii unor perioade de așteptare extrem de lungi în căldură”, a subliniat Camelia Lepădat, la Euronews.

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