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Bacalaureat 2026 | Când are loc evaluarea competențelor digitale. Zilele în care vor fi susținute probele scrise

Bacalaureat 2026 | Când are loc evaluarea competențelor digitale. Zilele în care vor fi susținute probele scrise
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Bacalaureat 2026. „Examenul maturității” a debutat, deja, din data de 8 iunie 2026, când primii absolvenți au susținut evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). De altfel, urmează o perioadă încărcată pentru aceștia, mai ales că spre finalul lunii vor susține probele scrise. Iată cum arată calendarul Ministerului Educației și Cercetării și când vor fi afișate rezultatele finale ale probelor.

Elevii s-au reîntors în băncile școlilor începând cu data de 8 iunie 2026, dată la care au susținut evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). După ce au avut loc competențele lingvistice (8-10 iunie), elevii au susținut evaluarea ompetențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), în perioada 10-11 iunie. În intervalul 11-12 iunie, a avut loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Bacalaureat 2026 Când are loc evaluarea competențelor digitale. Zilele în care vor fi susținute probele scrise

Bacalaureat 2026 Când au loc probele scrise

Începând cu ziua de luni, 15 iunie, până pe 17 iunie 2026, are loc evaluarea competențelor digitale (proba D). Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, „rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă, de asemenea, prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen”.

Calendar BAC 2026 – când au loc probele scrise și când sunt afișate rezultatele finale

  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română; proba E.a) – probă scrisă;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului; proba E.c) – probă scrisă;
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării; proba E.d) – probă scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă; proba E.b) – probă scrisă;
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00). Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
  • 8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Interdicții pentru candidații la examenul de Bacalaureat

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii trebuie să respecte o serie de reguli pentru a putea participa la examenul de Bacalaureat.

„În sălile de examen, candidații nu pot avea, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în săli, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare ce permit conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

De asemenea, sunt interzise comunicarea între candidați sau cu exteriorul, copierea, transmiterea de materiale care permit copiatul sau schimbul între ei a foilor din lucrare, ciornelor, notițelor sau de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații care încalcă regulile de acces și de participare la examen sunt eliminați, indiferent dacă materialele/obiectele au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis respectivele materiale”, transmite Ministerul Educației și Cercetării.

Sursă foto: Shutterstock (imagini cu rol ilustrativ)

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