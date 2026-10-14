Bani pentru elevii din ciclul primar. Ministerul Educației și Cercetării a primit 709 cereri de finanțare pentru programul „PRIMII”, destinat elevilor din școlile vulnerabile. Cu un buget de peste 1,21 miliarde de lei, programul vizează aproximativ 50.000 de copii, în perioada 2026-2029, pentru prevenirea abandonului școlar.

„Programul pentru Reușita Învățământului primar prin Măsuri Integrate de Intervenție” („PRIMII”) extinde la nivel primar măsurile de combatere a abandonului școlar aplicate anterior în gimnaziu. Finanțarea va fi direcționată către școlile cu cele mai mari nevoi, pe baza unor instrumente dezvoltate cu Banca Mondială și UNICEF.

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Ministrul Educației, Mihai Dimian, spune că numărul mare de cereri pentru „PRIMII” arată că simplificarea procedurilor și reducerea birocrației au fost bine primite. Programul va dubla aproape finanțarea standard pentru elevii din școlile vulnerabile, prin activități remediale și de accelerare a învățării.

„Am încercat să simplificăm semnificativ cererea de finanțare, să reducem birocrația asociată depunerii și implementării proiectelor și să avem o selecție bazată pe indicatori obiectivi privind nevoile școlii și ale – o schimbare de abordare prin care să atragem școlile să aplice pentru a obține finanțarea. Numărul mare de cereri de finanțare ne arată că această abordare a fost bine primită în țară. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru implicare, atât celor din minister și inspectorate, cât și celor din școlile care au răspuns apelului de finanțare! PRIMII va însemna sprijin real pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile și este un mecanism real pentru prevenirea analfabetismului funcțional și reducerea abandonului școlar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste școli, dedicată integral activităților remediale și celor de accelerare a învățării, în special în zona alfabetizării funcționale și științifice”, spune Mihai Dimian, Ministrul Educației și Cercetării.

Cum pot fi utilizate fondurile?

Fondurile „PRIMII” vor acoperi programe „Școala după Școală”, lecții individualizate și activități de recuperare. Banii pot fi folosiți și pentru materiale didactice, hrană, consiliere și terapie pentru elevi, precum și pentru consilierea parentală. Programul „PRIMII” se va derula între 2026 și 2029, cu fonduri europene. Acesta vizează accesul la educație pentru copiii dezavantajați și reducerea abandonului școlar.

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ