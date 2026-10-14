Prima pagină » Actualitate » Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia

Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia

Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bani pentru elevii din ciclul primar. Ministerul Educației și Cercetării a primit 709 cereri de finanțare pentru programul „PRIMII”, destinat elevilor din școlile vulnerabile. Cu un buget de peste 1,21 miliarde de lei, programul vizează aproximativ 50.000 de copii, în perioada 2026-2029, pentru prevenirea abandonului școlar.

„Programul pentru Reușita Învățământului primar prin Măsuri Integrate de Intervenție” („PRIMII”) extinde la nivel primar măsurile de combatere a abandonului școlar aplicate anterior în gimnaziu. Finanțarea va fi direcționată către școlile cu cele mai mari nevoi, pe baza unor instrumente dezvoltate cu Banca Mondială și UNICEF.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia

Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Foto: Envato.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, spune că numărul mare de cereri pentru „PRIMII” arată că simplificarea procedurilor și reducerea birocrației au fost bine primite. Programul va dubla aproape finanțarea standard pentru elevii din școlile vulnerabile, prin activități remediale și de accelerare a învățării.

„Am încercat să simplificăm semnificativ cererea de finanțare, să reducem birocrația asociată depunerii și implementării proiectelor și să avem o selecție bazată pe indicatori obiectivi privind nevoile școlii și ale – o schimbare de abordare prin care să atragem școlile să aplice pentru a obține finanțarea. Numărul mare de cereri de finanțare ne arată că această abordare a fost bine primită în țară. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru implicare, atât celor din minister și inspectorate, cât și celor din școlile care au răspuns apelului de finanțare!

PRIMII va însemna sprijin real pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile și este un mecanism real pentru prevenirea analfabetismului funcțional și reducerea abandonului școlar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste școli, dedicată integral activităților remediale și celor de accelerare a învățării, în special în zona alfabetizării funcționale și științifice”, spune Mihai Dimian, Ministrul Educației și Cercetării.

Cum pot fi utilizate fondurile?

Fondurile „PRIMII” vor acoperi programe „Școala după Școală”, lecții individualizate și activități de recuperare. Banii pot fi folosiți și pentru materiale didactice, hrană, consiliere și terapie pentru elevi, precum și pentru consilierea parentală. Programul „PRIMII” se va derula între 2026 și 2029, cu fonduri europene. Acesta vizează accesul la educație pentru copiii dezavantajați și reducerea abandonului școlar.

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție
18:43
Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție
FLASH NEWS SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
18:43
SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
ECONOMIE Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
18:12
Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
ULTIMA ORĂ Stenograme Gândul din ședința decisivă a PSD, în care social-democrații au stabilit să intre în Guvernul Niculescu. Grindeanu: „Vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete” / Manda: „Trebuie să venim cu reforma administrativă” / Firea: „USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri”
18:02
Stenograme Gândul din ședința decisivă a PSD, în care social-democrații au stabilit să intre în Guvernul Niculescu. Grindeanu: „Vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete” / Manda: „Trebuie să venim cu reforma administrativă” / Firea: „USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri”
FLASH NEWS Nicușor Dan, discuție telefonică cu omologul bulgar: „România și Bulgaria vor colabora pe măsuri de contracarare a dronelor”
17:57
Nicușor Dan, discuție telefonică cu omologul bulgar: „România și Bulgaria vor colabora pe măsuri de contracarare a dronelor”
NEWS ALERT SURSE | PSD a decis: intră în Guvernul Niculescu. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, iar Sorin Grindeanu urmează să facă anunțul oficial
17:34
SURSE | PSD a decis: intră în Guvernul Niculescu. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, iar Sorin Grindeanu urmează să facă anunțul oficial
Mediafax
Guvernul fără femei. Niciun nume feminin pe lista miniștrilor vehiculați pentru Cabinetul Niculescu
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Click
Fuego, mărturisire dureroasă despre tatăl său! Marele regret care îl urmărește și la 50 de ani: „Mi-aș fi dorit să mă vadă”
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Plantele de apartament împrospătează aerul? De câte ai avea nevoie pentru a produce suficient oxigen
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
FLASH NEWS Un tată a murit după arestarea fiului, copiii au rămas fără sprijin, iar oile au rătăcit pe munte. Dramele ciobanilor ridicați după proteste
18:46
Un tată a murit după arestarea fiului, copiii au rămas fără sprijin, iar oile au rătăcit pe munte. Dramele ciobanilor ridicați după proteste
FLASH NEWS Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare
18:28
Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare
PROTEST După Franța, protestele studențești s-au extins și în Albania. Tinerii au incendiat clădirea Ministerului Educației din Tirana și au aruncat cu cărămizi. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Ce nemulțumiri au manifesanții
18:05
După Franța, protestele studențești s-au extins și în Albania. Tinerii au incendiat clădirea Ministerului Educației din Tirana și au aruncat cu cărămizi. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Ce nemulțumiri au manifesanții
EXCLUSIV Corina Drăgotescu trage un semnal de alarmă: Guvernul Niculescu e cu termen de garanție/Cine răspunde dacă în 6 luni se întâmplă ceva dramatic?
17:52
Corina Drăgotescu trage un semnal de alarmă: Guvernul Niculescu e cu termen de garanție/Cine răspunde dacă în 6 luni se întâmplă ceva dramatic?
FLASH NEWS Motivul pentru care cel mai mare muzeu de artă din lume ar putea fi închis permanent
17:51
Motivul pentru care cel mai mare muzeu de artă din lume ar putea fi închis permanent
CONTROVERSĂ Dispută în Parlamentul britanic pe subiectul ingerinței Rusiei în referendumul pentru Brexit. Ce acuzații i se aduc premierului Andy Burnham
17:47
Dispută în Parlamentul britanic pe subiectul ingerinței Rusiei în referendumul pentru Brexit. Ce acuzații i se aduc premierului Andy Burnham

Cele mai noi

Trimite acest link pe