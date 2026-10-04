Elevii români au cucerit podiumul la Hanoi, în Vietnam. Echipa României a obținut 5 medalii de aur și argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. La competiție au participat sute de concurenți din 64 de state.

România a obținut trei medalii de aur și două de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Echipa a fost formată din elevi din București, Bacău și Gheorgheni. Competiția s-a desfășurat la Hanoi, în Vietnam, și a reunit 315 concurenți din 64 de țări. Pe pagina oficială de Facebook, Ministerul Educației a publicat o imagine cu lotul câștigător, precum și informații referitoare la competiție.

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Alexandru-Ioan Jicu, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, medalie de aur;

Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur;

Robert-Cristian Amariei, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” Gheorgheni, Harghita, medalie de aur;

Vlad Toncu, Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București, medalie de argint;

Vlad-Tudor Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de argint.

„Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la ISJ Suceava, prof. dr. Adrian Bodnarescu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, jud. Suceava și Naghi Elisabeta Ana, membru al comitetului internațional al olimpiadei”, a notat Ministerul Educației pe Facebook.

Participanții au avut de susținut mai multe probe

Ministerul Educației transmite că cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică s-a desfășurat între 25 septembrie și 5 octombrie 2026, la Hanoi, în Vietnam. Competiția a reunit 315 concurenți din 64 de țări. Participanții au trebuit să susțină 5 probe. Și anume: proba teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de planetariu, proba de analiza datelor și proba pe echipe.

Selecția și pregătirea lotului României au avut loc la Suceava. Organizarea a fost realizată de Universitatea „Ștefan cel Mare”, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava. Pregătirea științifică a fost coordonată de prof. Petru Crăciun și prof. Cristian Pîrghie. Ministerul Educației a susținut participarea lotului prin acoperirea taxelor și cheltuielilor de deplasare.

Sursă foto: Facebook Ministerul Educației