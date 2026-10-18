O sportivă de performanță din Spania a petrecut 500 de zile singură într-o peșteră, la 70 de metri sub pământ: a citit 60 de cărți și spune că ar mai putea rezista încă pe atât

O experiență extremă, menită să testeze limitele rezistenței umane, s-a încheiat după 500 de zile petrecute în izolare, într-o peșteră din sudul Spaniei. Beatriz Flamini, o sportivă de performanță în vârstă de 50 de ani, a trăit la 70 de metri sub pământ, fără contact direct cu lumea exterioară, dedicându-și timpul lecturii, scrisului și desenului.

După ce a ieșit din adăpostul său subteran din sudul Spaniei și a trecut printr-un control medical rapid efectuat de un medic și un psiholog, Beatriz Flamini a fost întâmpinată de o conferință de presă de 50 de minute, în cadrul căreia a încercat să explice experiența prin care a trecut, relatează The Guardian.

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„Mă așteptam să ies și să fac un duș. Nu mă așteptam să existe atât de mult interes”, le-a spus ea reporterilor adunați în încăpere, potrivit sursei citate anterior.

Pe 20 noiembrie 2021, sportiva de performanță a intrat în locuința sa întunecată din peștera aflată în apropiere de Granada, hotărâtă să afle mai multe despre modul în care mintea și corpul uman pot face față singurătății și privațiunilor extreme.

Când a început să piardă noțiunea timpului

Monitorizată de o echipă de oameni de știință de la universitățile din Almería, Granada și Murcia, care au păstrat legătura cu ea prin intermediul unei tehnologii speciale de mesagerie, cu funcționalități limitate, sportiva în vârstă de 50 de ani, din Madrid, este considerată acum deținătoarea unui posibil record mondial pentru cea mai lungă perioadă petrecută de o persoană singură într-o peșteră.

Flamini le-a spus jurnaliștilor că a pierdut noțiunea timpului după cea de-a 65-a zi. Întrebată cum a reușit să-și păstreze sănătatea mintală atât de mult timp, Flamini a indicat experiența sa vastă și pregătirea psihică, adăugând: „M-am înțeles foarte bine cu mine însămi.”

„Cel puțin pentru mine, ca sportivă de performanță în sporturi extreme, cel mai important lucru este să fii foarte clară și consecventă în ceea ce gândești, ceea ce simți și ceea ce spui”, a afirmat ea. „Este adevărat că au existat câteva momente dificile, dar au existat și momente foarte frumoase – și le-am trăit pe amândouă, respectându-mi angajamentul de a locui într-o peșteră timp de 500 de zile.”

Ce s-a întâmplat când experimentul a ajuns la final

Flamini a spus că și-a petrecut timpul în liniște și cu un scop bine definit, citind, scriind, desenând, tricotând și bucurându-se de experiență: „Eram acolo unde îmi doream să fiu și, prin urmare, m-am dedicat acestui lucru.”

Reușise să se mențină în formă, să citească 60 de cărți și să folosească două camere pentru a-și documenta experiențele în vederea realizării unui documentar care urmează să fie lansat. Înainte de a intra în peșteră, ea le-a spus membrilor echipei că nu dorea să fie informată despre ceea ce se întâmpla în exterior, nici măcar dacă era vorba despre pierderea unei persoane dragi.

„Oamenii care mă cunosc și mă iubesc respectă acest lucru”, a spus ea. „Nu există nicio problemă.”

Flamini a părut ușor iritată când a povestit cum s-a simțit în momentul în care a venit timpul să părăsească peștera. „Dormeam – sau cel puțin ațipisem – când au coborât să mă ia… Am crezut că se întâmplase ceva. Am spus: «Deja? Nici vorbă.» Nu-mi terminasem cartea.”