Prima pagină » Actualitate » O sportivă de performanță din Spania a petrecut 500 de zile singură într-o peșteră, la 70 de metri sub pământ: a citit 60 de cărți și spune că ar mai putea rezista încă pe atât

O sportivă de performanță din Spania a petrecut 500 de zile singură într-o peșteră, la 70 de metri sub pământ: a citit 60 de cărți și spune că ar mai putea rezista încă pe atât

O sportivă de performanță din Spania a petrecut 500 de zile singură într-o peșteră, la 70 de metri sub pământ: a citit 60 de cărți și spune că ar mai putea rezista încă pe atât
Sursa foto: Profimedia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O experiență extremă, menită să testeze limitele rezistenței umane, s-a încheiat după 500 de zile petrecute în izolare, într-o peșteră din sudul Spaniei. Beatriz Flamini, o sportivă de performanță în vârstă de 50 de ani, a trăit la 70 de metri sub pământ, fără contact direct cu lumea exterioară, dedicându-și timpul lecturii, scrisului și desenului.

După ce a ieșit din adăpostul său subteran din sudul Spaniei și a trecut printr-un control medical rapid efectuat de un medic și un psiholog, Beatriz Flamini a fost întâmpinată de o conferință de presă de 50 de minute, în cadrul căreia a încercat să explice experiența prin care a trecut, relatează The Guardian.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Mă așteptam să ies și să fac un duș. Nu mă așteptam să existe atât de mult interes”, le-a spus ea reporterilor adunați în încăpere, potrivit sursei citate anterior.

Pe 20 noiembrie 2021, sportiva de performanță a intrat în locuința sa întunecată din peștera aflată în apropiere de Granada, hotărâtă să afle mai multe despre modul în care mintea și corpul uman pot face față singurătății și privațiunilor extreme.

Când a început să piardă noțiunea timpului

Monitorizată de o echipă de oameni de știință de la universitățile din Almería, Granada și Murcia, care au păstrat legătura cu ea prin intermediul unei tehnologii speciale de mesagerie, cu funcționalități limitate, sportiva în vârstă de 50 de ani, din Madrid, este considerată acum deținătoarea unui posibil record mondial pentru cea mai lungă perioadă petrecută de o persoană singură într-o peșteră.

Flamini le-a spus jurnaliștilor că a pierdut noțiunea timpului după cea de-a 65-a zi. Întrebată cum a reușit să-și păstreze sănătatea mintală atât de mult timp, Flamini a indicat experiența sa vastă și pregătirea psihică, adăugând: „M-am înțeles foarte bine cu mine însămi.”

„Cel puțin pentru mine, ca sportivă de performanță în sporturi extreme, cel mai important lucru este să fii foarte clară și consecventă în ceea ce gândești, ceea ce simți și ceea ce spui”, a afirmat ea. „Este adevărat că au existat câteva momente dificile, dar au existat și momente foarte frumoase – și le-am trăit pe amândouă, respectându-mi angajamentul de a locui într-o peșteră timp de 500 de zile.”

Ce s-a întâmplat când experimentul a ajuns la final

Flamini a spus că și-a petrecut timpul în liniște și cu un scop bine definit, citind, scriind, desenând, tricotând și bucurându-se de experiență: „Eram acolo unde îmi doream să fiu și, prin urmare, m-am dedicat acestui lucru.” 

Reușise să se mențină în formă, să citească 60 de cărți și să folosească două camere pentru a-și documenta experiențele în vederea realizării unui documentar care urmează să fie lansat. Înainte de a intra în peșteră, ea le-a spus membrilor echipei că nu dorea să fie informată despre ceea ce se întâmpla în exterior, nici măcar dacă era vorba despre pierderea unei persoane dragi.

„Oamenii care mă cunosc și mă iubesc respectă acest lucru”, a spus ea. „Nu există nicio problemă.”

Flamini a părut ușor iritată când a povestit cum s-a simțit în momentul în care a venit timpul să părăsească peștera. „Dormeam – sau cel puțin ațipisem – când au coborât să mă ia… Am crezut că se întâmplase ceva. Am spus: «Deja? Nici vorbă.» Nu-mi terminasem cartea.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ România, în fața unui bilanț îngrijorător: 6 drone doborâte, aproape 100 de atacuri în apropierea frontierei în 2026. Forțele Navale Române au distrus 9 mine marine
18:37
România, în fața unui bilanț îngrijorător: 6 drone doborâte, aproape 100 de atacuri în apropierea frontierei în 2026. Forțele Navale Române au distrus 9 mine marine
EXTERNE Emmanuel Macron, ședință de urgență cu miniștrii în urma violențelor extreme din Franța. Se va adresa poporului francez în această seară. Ce alimentează speculațiile că ar decreta stare de urgență
18:26
Emmanuel Macron, ședință de urgență cu miniștrii în urma violențelor extreme din Franța. Se va adresa poporului francez în această seară. Ce alimentează speculațiile că ar decreta stare de urgență
NEWS ALERT Luca Niculescu, prima reacție după întâlnirea de taină cu miniștrii PSD. Securitatea României, printre punctele discuției. Care este „singurul obiectiv”
17:57
Luca Niculescu, prima reacție după întâlnirea de taină cu miniștrii PSD. Securitatea României, printre punctele discuției. Care este „singurul obiectiv”
FLASH NEWS Raţiile de luptă ale Armatei Române au ajuns să fie vândute pe internet de soldați și rudele lor. Reacția Ministerului Apărării Naționale
17:28
Raţiile de luptă ale Armatei Române au ajuns să fie vândute pe internet de soldați și rudele lor. Reacția Ministerului Apărării Naționale
INEDIT Top 10 cele mai bune țări din lume în care să trăiești în 2026: 6 dintre ele sunt în Europa, potrivit unui clasament care evaluează costul vieții, siguranța și infrastructura
17:23
Top 10 cele mai bune țări din lume în care să trăiești în 2026: 6 dintre ele sunt în Europa, potrivit unui clasament care evaluează costul vieții, siguranța și infrastructura
EXTERNE Orașul chinez care contribuie la susținerea regimului izolat din Coreea de Nord: 2,3 miliarde de dolari în exporturi și zeci de mii de muncitori, în ciuda sancțiunilor internaționale
16:05
Orașul chinez care contribuie la susținerea regimului izolat din Coreea de Nord: 2,3 miliarde de dolari în exporturi și zeci de mii de muncitori, în ciuda sancțiunilor internaționale
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Cancan.ro
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Secretul din cazul O.J. Simpson, păstrat 30 de ani. Ce ar fi știut un informator despre arma crimei
Click
Cheloo, așa cum nu l-au mai văzut telespectatorii. Ce făcea artistul la „Asia Express” după ce se închideau camerele
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Ce se întâmplă doctore
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
UPDATE Bilanțul devastator al violențelor din Franța din aceste weekend. Străzi întregi „măturate” de protestatari. Manifestațiile continuă și astăzi
19:17
Bilanțul devastator al violențelor din Franța din aceste weekend. Străzi întregi „măturate” de protestatari. Manifestațiile continuă și astăzi
ENERGIE Turcia va primi o parte din motorina rusească ca urmare a acordului energetic dintre Trump și Putin
18:47
Turcia va primi o parte din motorina rusească ca urmare a acordului energetic dintre Trump și Putin
FLASH NEWS „Franța arde!”. Trump consideră migrația drept cauza principală a protestelor violente din 17 octombrie și îi îndeamnă pe francezi să închidă frontierele
18:05
„Franța arde!”. Trump consideră migrația drept cauza principală a protestelor violente din 17 octombrie și îi îndeamnă pe francezi să închidă frontierele
FLASH NEWS Prețurile în România, creștere de patru ori mai rapidă decât în Ungaria. Cum s-a ajuns aici și ce estimări fac economiștii
17:58
Prețurile în România, creștere de patru ori mai rapidă decât în Ungaria. Cum s-a ajuns aici și ce estimări fac economiștii
ULTIMA ORĂ Zeci de oameni s-au strâns în fața Parlamentului European, la protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu. Susținătorii își strigă nemulțumirea și cer eliberarea fostului prezidențiabil: „Noi l-am votat, voi l-ați arestat!”
17:42
Zeci de oameni s-au strâns în fața Parlamentului European, la protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu. Susținătorii își strigă nemulțumirea și cer eliberarea fostului prezidențiabil: „Noi l-am votat, voi l-ați arestat!”
FLASH NEWS Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, anunță ofensiva PNL împotriva PSD după votul de învestire a Guvernului Niculescu. Ce le pregătesc liberalii din opoziție social-democraților
17:16
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, anunță ofensiva PNL împotriva PSD după votul de învestire a Guvernului Niculescu. Ce le pregătesc liberalii din opoziție social-democraților

Cele mai noi

Trimite acest link pe