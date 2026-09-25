Treizeci de mii de țânțari masculi sterili au fost eliberați în Alvalade, Lisabona, în cadrul unui test final menit să reducă populația țânțarului tigru asiatic, care răspândește febra dengue, Zika și febra galbenă.

Sunt țânțari tigru asiatic masculi sterili, aparținând speciei „Aedes albopictus”, și vor fi eliberați în parohia Alvalade din Lisabona. Aceștia fac parte dintr-un proiect experimental al cărui scop final este reducerea populației de țânțari tigru asiatic, din cauza implicațiilor acesteia asupra sănătății publice, relatează Euronews.

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Proiectul se concentrează asupra țânțarului tigru asiatic din cauza implicațiilor sale asupra sănătății publice, deoarece acesta poate transmite boli precum dengue, Zika și febra galbenă, riscul apărând atunci când țânțarul înțeapă o persoană infectată și ulterior transmite agentul patogen unei alte persoane.

Nu este prima dată când se face acest lucru. În total, 60.000 de țânțari au fost deja eliberați în Portugalia, iar aceasta va fi ultima eliberare de acest tip de insecte.

Afonso Moreira, medic de sănătate publică în cadrul Unității de Sănătate Publică Francisco George a Unității Locale de Sănătate Santa Maria, a explicat pentru agenția de știri Lusa că acești țânțari au fost sterilizați folosind o tehnică verificată și sigură.

„Atunci când îi eliberăm în zone în care există o populație a acestei specii de țânțari, ei vor intra, în esență, în competiție cu țânțarii masculi care se află deja acolo, țânțarii sălbatici”, a declarat coordonatorul proiectului.

Care este scopul experimentului

Scopul este de a evalua dacă această competiție reduce reproducerea speciei, având în vedere că împerecherea cu masculii sterili nu produce urmași. Și, deoarece doar femelele au nevoie de sânge, reducerea numărului de masculi sălbatici și a oportunităților de reproducere ar contribui la controlarea numărului de țânțari din această specie care pot înțepa oamenii.

Cu toate acestea, cercetătorul a subliniat că, în această primă etapă, obiectivul principal este de a înțelege modul în care se comportă exemplarele eliberate, în special capacitatea lor de a se răspândi și de a supraviețui în zona în care are loc intervenția.

Dacă rezultatele primei etape sunt pozitive, sunt așteptate progrese suplimentare în cercetare în luna mai, prin realizarea unui studiu comparativ între zonele în care au fost eliberați țânțarii și zonele în care aceștia sunt controlați.