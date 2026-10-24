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Bloc din Capitală evacuat după ce un locatar a sesizat o fisură de la etajul 5 la etajul 8. Cum ar fi apărut crăpătura/Precizările lui Raed Arafat

Bloc din Capitală evacuat după ce un locatar a sesizat o fisură de la etajul 5 la etajul 8. Cum ar fi apărut crăpătura/Precizările lui Raed Arafat
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Un bloc din Capitală este evacuat la această oră după ce un locatar a sesizat o fisură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8. Salvatorii iau în calcul ca fisura să fi apărut în urma cutremurului de luni.

UPDATE | Inspectorul-șef al ISU București – Ilfov: „Am văzut că există niște rosturi de dilatație, inclusiv în locuințe”

Inspectorul-șef al ISU București-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a declarat sâmbătă că echipajele de intervenție au verificat clădirea din Sectorul 6, după ce au fost semnalate probleme la fațada imobilului.

„Am pătruns în interior, am văzut că există niște rosturi de dilatație, inclusiv în locuințe. Am luat măsura preliminară și doar temporară de evacuare a întregului bloc, adică a locatarilor din acest bloc”, a explicat acesta.

Irinel-Alexandru Precup a precizat că utilitățile au fost oprite și a anunțat că la ora 14:30 va fi un Comitet pentru situații de urgență la Dispeceratul integrat, pentru a stabili ce alte măsuri se impun în acest caz.

El a mai spus și că nu crede că există o legătură între incidentul de astăzi și seismul produs pe 19 octombrie, resimțit și în Capitală.

„V-am spus despre expertiza respectivă, nu cred că există legături. Dar vă dați seama că în timp acest bloc este construit în 1963. Vă dați seama că tasările au existat, există tasări, care apar în funcție de timp și așa mai departe. Deci lucrurile sunt foarte greu de analizat acum, în momentul de față”, a conchis Precup.

UPDATE | Comitetul pentru Situații de Urgență se întrunește la 14.30

O ședință a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență a fost convocată la ora 14.30 din cauza blocului crăpat din Drumul Taberei.

UPDATE | Precizările lui Raed Arafat

Blocul are bulină roșie

„A fost un apel la 112 din partea unui locatar că au apărut niște crăpături. Evacuarea blocului este o măsură preventivă. Inspectorii de la ISC fac evaluarea în acest moment. Dacă se va stabili că există un risc, prefectul urmează să convoace Comitetul pentru situații de urgență”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, la Digi 24.

Știrea inițială

„Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, București, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgență 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+8.

Imobilul de locuințe colective este semnalizat pentru risc seismic. Din informațiile preliminare scara de bloc este constituită din 36 de apartamente și locuită de 65 de persoane.

În momentul de față nu este cert dacă crăpătura a survenit ca urmare a cutremurului din data de 19.10.2026.

Având în vedere pericolul la care se pot supune, procedăm la evacuarea preventivă a persoanelor din scara de bloc.

Intervenim cu Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple (în vederea asigurării unui spațiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate de temperaturile scăzute).

Au fost solicitați în sprijin și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a realiza o expertiză tehnică”, au transmis reprezentanții ISU București – Ilfov.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs luni, la ora 11:51:53, ora României, în zona seismică Vrancea, în apropierea județelor Buzău și Covasna.

Seismul s-a produs în apropierea orașelor Brașov (46 km), Sfântu-Gheorghe (53 km), Ploiești (56 km), Buzău (64 km), Târgoviște (78 km) și Focșani (86 km).

Foto: ISU București – Ilfov

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