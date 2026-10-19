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Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul, cel mai puternic din 2026. ISU București – Ilfov verifică starea clădirilor din Centrul Istoric

Elena Popescu
Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul, cel mai puternic din 2026. ISU București - Ilfov verifică starea clădirilor din Centrul Istoric
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Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs luni, la ora 11:51:53, ora României, în zona seismică Vrancea, în apropierea județelor Buzău și Covasna.

Seismul s-a produs în apropierea orașelor Brașov (46 km), Sfântu-Gheorghe (53 km), Ploiești (56 km), Buzău (64 km), Târgoviște (78 km) și Focșani (86 km), transkite INFP.

”În ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:52:00 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZĂU un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.8, la adâncimea de 76.5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km SE de Brașov, 53km SE de Sfântu-Gheorghe, 56km N de Ploiești, 64km S de Buzău, 78km NE de Târgoviște, 86km S de Focșani”, arată INFP.

Seismul care a fost resimțit și în Capitală este cel mai puternic din 2026.

”În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt inregistrate apeluri la numarul de urgență 112”, a transmis ISU B-IF.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

În cazul în care, în urma unui cutremur sunt persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse și trebuie să li se acorde primul ajutor.

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