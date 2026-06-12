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Bolojan explică de ce nu susține Cabinetul Tomac: “Oalele sparte se vor sparge în capul acestui guvern”

Luiza Dobrescu
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În timp ce premierul desemnat Eugen Tomac spune că va continua unele măsuri începute de Ilie Bolojan, acesta din urmă nu acordă prea mult credit reuşitei noii formule de guvernare pe care primul încearcă s-o impună.

„E un guvern mai slab decât unul minoritar şi nu va fi în stare să ducă la îndeplinire măsurile de care are nevoie România”, a declarat premierul demis despre noul guvern care încearcă să se formeze.

PNL a decis în şedinţa de joi să nu susţină guvernul lui Eugen Tomac, din cauză că „oalele sparte se vor sparge în capul Guvernului Tomac”, spune Bolojan în interviul oferit vineri celor de la Radio România Actualităţi.

„Nu am acordat votul nostru pentru acest guvern pentru că această formulă este una de tip paravan care scuteşte PSD, care a generat această criză politică, şi în loc ca ăn mod principial, această formulă ar fi fost una de exonerare a lor”,  a mai spus Bolojan în cadrul aceluiaşi interviu.

Liderul liberal consideră că un executiv fără majoritate parlamentară nu va avea forța necesară pentru a promova reforme.

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat vineri la Radio România Actualități că PNL a decis să nu acorde votul de încredere cabinetului propus de Eugen Tomac.

Întrebat dacă se va ajunge la un vot în Parlament asupra noului guvern, Bolojan a spus că acest lucru depinde în primul rând de premierul desemnat.

A precizat că, în condiții normale, votul ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, dacă vor fi parcurse toate procedurile legale.

Referitor la întrebarea dacă s-a conturat o majoritate în urma negocierilor politice, liderul PNL a răspuns că nu poate face estimări privind decizia celorlalte partide. A explicat însă că liberalii au hotărât să nu susțină acest cabinet din cauza lipsei unui sprijin politic explicit.

Întrebat să detalieze motivele acestei decizii, Bolojan a afirmat că un guvern fără susținere politică nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România.

„E un guvern mai slab decât unul minoritar”, a subliniat el. A avertizat că proiectele legislative pot fi modificate sau ciopârțite în Parlament fără o majoritate asumată.

Chestionat cu privire la riscurile concrete, fostul premier a explicat că parlamentarii fără asumare guvernamentală vor fi tentați să voteze proiecte populare. Asta indiferent de efectele bugetare. A avertizat că un astfel de comportament transpolitic poate dezechilibra finanțele publice prin creșterea cheltuielilor și scăderea veniturilor la buget.

Bolojan nu crede în viitorul program de guvernare

Referitor la programul de guvernare, Bolojan a precizat că nici nu l-a primit până la momentul interviului. Tomac i-a comunicat că documentul era încă în lucru.

„Nu programul de guvernare este cea mai mare problemă. Nici nu l-am primit, pentru că domnul Tomac mi-a zis că încă se lucrează la el”, mai spune Bolojan la RRA.

Fostul premier a amintit că PSD nu a respectat nici programul de guvernare semnat, nici acordul de coaliție, deși ambele existau. A subliniat că, în absența unei susțineri explicite, riscurile sunt și mai mari.

Bolojan a acuzat din nou social-democrații că au dărâmat guvernul după ce le-au fost afectate interesele. A adăugat că, în mod normal, partidul care provoacă o criză ar trebui să-și asume postul de premier. PSD nu a făcut acest lucru.

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