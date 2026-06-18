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Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, care l-a acuzat de minciună. Ce spune despre promisiunile de susținere pentru Guvernul Tomac

Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, care l-a acuzat de minciună. Ce spune despre promisiunile de susținere pentru Guvernul Tomac
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Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, care l-a acuzat de minciună, printr-o postare pe Facebook. Premierul demis susține că nu ar fi promis să voteze guvernul tehnocrat Tomac.

„Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial!
Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite.
Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta.
Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție.
De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel”, a transmis Bolojan pe Facebook.

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