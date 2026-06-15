Liberalii lui Ilie Bolojan iau în calcul şi posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale a României în cazul preşedintelui Nicuşor Dan care a desemnat un premier liberal, fără să se consulte şi cu partidul din care acesta face parte.

Liderul de la Senat, Mircea Abrudean, a confirmat faptul că a avut o discuţie cu Ilie Bolojan, pe marginea acestui subiect, însă nu s-a stabilit nimic concret.

Ar fi vorba despre o posibilă „conduită viitoare de urmat”. De asemenea, Abrudean a mai spus că cei 25 de parlamentari care şi-au declarat susţinerea pentru premierul desemnat de preşedinte, Nicuşor Dan, riscă să fie excluşi din partid.

Dar numai în cazul în care suportul acestora va fi însoţit şi de votul din parlament.

Sesizarea poate fi făcută atât de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, cât şi de premierul demis, Ilie Bolojan.

Între timp, partidul se pregăteşte luni de şedinţă a birourilor reunite, la grupul de la Parlament, unde vor decide dacă îl vor exclude din partid pe Veştea.

Sursele Gândul mai spun că liberalii, aripa Adrian Veştea, ar pregăti şi debarcarea lui Ilie Bolojan de la şefia partidului, pe 20 iunie, după ce guvernul noului premier desemnat va fi votat.