Călin Georgescu a ajuns, din nou, în fața judecătorilor. Ce decizie importantă este așteptată în instanță

Curtea de Apel București este așteptată să decidă vineri dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu rămâne în arest preventiv sau va fi plasat în arest la domiciliu.

Călin Goergescu a fost adus la Crtea de Apel București cu puțin timp înainte de ora 9.00.

Instanța judecă o contestație formulată de procurorii DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, care a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu. Georgescu este cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Judecătorii urmează să analizeze contestația procurorilor DIICOT, după ce Tribunalul București a decis, pe 13 octombrie, înlocuirea arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.

Hotărârea Tribunalului nu a devenit definitivă, astfel că fostul candidat la prezidențiale a rămas în arest preventiv până la soluționarea contestației.

”Am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi (luni, 19 octombrie, n.r.) către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026 ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, conform unui anunț publicat, la începutul acestei săptămâni, pe contul de Facebook al lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost reținut pe 21 septembrie

Georgescu a fost reținut de procurori pe 21 septembrie, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.