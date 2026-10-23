Călin Georgescu, primul mesaj după ce a aflat că rămâne după gratii: „Nu ne pierdem încrederea în magistrații care rămân drepți”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne în Arestul Central, după ce judecătorii Curții de Apel București au desființat vineri, 23 octombrie, hotărârea Tribunalului București și au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de avocații fostului prezidențiabil privind înlocuirea măsurii de arest preventiv în arest la domiciliu. La scurt timp după ce a aflat vestea, Georgescu a publicat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care clarifică situația sa juridică și menționează că „nu își pierde încrederea în acei magistrați care rămân drepți și pun legea mai presus de orice”.

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„Luni urmează să fie examinată la Tribunal propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive”

„Domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

1. Astăzi, Curtea de Apel București a admis, în majoritate și cu opinie minoritară în favoarea noastră, contestația formulată de Parchet împotriva hotărârii Tribunalului București, cea prin care fusese admisă cererea noastră de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În consecință, domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

2. Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul București propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile.

Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”, a scris Călin Georgescu în postarea publicată pe Facebook.

Decizia instanței

„Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală.