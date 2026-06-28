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Calin Georgescu, ultima emisiune la Realitatea TV? În dialog cu Anca Alexandrescu acuză că a fost invitat doar pentru rating și că ultimul mesaj i-a fost cenzurat. Ce replici aprinse au schimbat cei doi

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Interviul acordat de Călin Georgescu la Realitatea TV a fost marcat de mai multe schimburi tensionate de replici între acesta și realizatoarea Anca Alexandrescu. Cei doi s-au contrazis în repetate rânduri, iar, la un moment dat, Georgescu a lăsat să se înțeleagă că susținerea de care a beneficiat din partea postului de televiziune ar fi avut legătură cu audiența postului TV și nu cu binele românilor și a spus că este conștient de ratingul ridicat pe care îl aduce.

Schimb tensionat de replici în direct între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu

În timpul discuției, Anca Alexandrescu i-a amintit lui Călin Georgescu că Realitatea TV l-a susținut încă din noiembrie 2024 și până în prezent.

Anca Alexandrescu: Dar Realitatea TV v-a susținut pe dumneavoastră și în noiembrie 2024 și până acum?

Călin Georgescu: Eu știu un singur lucru.

Anca Alexandrescu: Vă rog.

Călin Georgescu: Că este un rating foarte bun.

Anca Alexandrescu: Adică spuneți că am făcut-o pentru rating?

Călin Georgescu: Nu, eu am spus atât, că este un rating foarte bun. Eu nu pot decât să îmi slujesc poporul.Cine face altceva în spate nu e treaba mea

Călin Georgescu și-a continuat explicația, susținând că el vorbește doar în interesul românilor.

”Treaba mea însă este să spun fix ce trebuie și ce are nevoie poporul român, care astăzi, când vorbim, la peste 25% sărăcind această țară, oameni care trăiesc cu sub un dolar pe zi”, a încheiat fostul candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu acuză Realitatea TV că l-a cenzurat când nu i-a preluat apelul către parlamentari de a nu vota guvernul Veștea

În același interviu, Georgescu a acuzat Realitatea TV că l-a cenzurat când nu i-a preluat apelul către parlamentari de a nu vota guvernul Adrian Veștea. Fostul candidat la prezidențiale a îndemnat parlamentarii să nu dea votul de încredere pentur premierul desemnat de președintele Nicușor Dan.

Călin Georgescu: „Și la vremea respectivă am fost cenzurat de către televiziunea dumneavoastră.”

Anca Alexandrescu: „Nu am fost la emisiune.”

Călin Georgescu: „Am spus: de către emisiunea dumneavoastră. Am spus că fiecare vot pentru premierul nelegitim al președintelui inexistent este un act de trădare a intereselor țării. Nu este o opțiune politică, ci este o capitulare rușinoasă și trădătoare a celui care va face asta.”

Adrian Veștea, mărul discordiei

Moderatoarea și Călin Georgescu au mai avut momente tensionate de-a lungul emisiunii. În primele 20 de minute, mărul discordiei a fost Adrian Veștea, pentru care Anca Alexandrescu și-a exprimat susținerea publică, iar Călin Georgescu le-a cerut Parlamentarilor să nu îl voteze. Redăm mai jos dialogul tensionat:

C:G: Dna Alexandrescu, nu vă grăbiți.
A.A: … vă referiți la dl Tomac și Vestea.
CG: Au mai fost alții?! Unii l-au susținut pe Vestea. L-ați susținut și dumneavoastră! Este total greșit, ca să nu zic…
A.A: Și nu dau înapoi!
C.G: Nu vă susțineți punctul de vedere pe ceva fals.
A.A: Am crezut că numai așa putem să scăpăm de Bolojan.
C.G: Nu mai repetați chestia asta, repetați greșit. Eu zic… Știți ceva? Nu mai repetați chestia asta, o repetați greșit”
A.A: Îmi susțin opinia mea!
C.G.: Păi n-o mai susțineți, că e mai relevant așa!

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