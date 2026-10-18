Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din Capitală, a explicat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, când vor începe lucrările la pasajul care va traversa calea ferată de pe Șoseaua Petricani, dar și intersecțiile de pe aceeași șosea, care în prezent sunt blocate, respectiv cea cu Dimitrie Pompeiu și ce cea cu Fabrica de Glucoză. Întreaga emisiune cu Rareș Hopincă poate fi vizionată AICI.

„Este pentru prima dată în 35 de ani când am reușit să semnăm un acord de parteneriat între Sectorul 2, Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari, pentru a face Pasajul Petricani. Primăria Sectorului 2 este lider de proiect, am semnat acest parteneriat și vom da drumul la licitația de proiectare”, a declarat Rareș Hopincă în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Primarul Sectorului 2 a precizat și când ar putea începe lucrările la acest proiect de infrastructură extrem de important pentru fluidizarea traficului din zona de nord a Capitalei.

Pasajul Petricani ar putea fi demarat în 2029

„Estimez că într-un an de zile vom avea contract de proiectare. Proiectarea va dura între 6 luni și 8 luni. Opt luni este termenul pesimist, cu licitația încă un an. Ar putea demara lucrările undeva în 2029. Este un proiect extrem de complicat, extrem de costisitor. Gândiți-vă la faptul că în această zonă trebuie să trecem nu doar peste calea ferată, ci și peste celelalte noduri rutiere. Este vorba de intersecția Șoselei Petricani cu Fabrica de Glucoză, dar și intersecția Șoselei Petricani cu Dimitrie Pompeiu. Sunt soluții de trafic complicate, cu descărcări de trafic complicate. Acest parteneriat s-a încercat și în 2016, dar nu s-a reușit”, a precizat Hopincă, care a mai menționat faptul că proiectul „este absolut vital să începem acest proiect, pentru că în relația dintre Sectorul 2 și Voluntari, zilnic, este un trafic imens, iar bariera este un baraj în trafic extrem de important”.

Potrivit lui Hopincă, viitorul pasaj poate fi comparat cu Podul Basarab, care traversează mai multe intersecții.