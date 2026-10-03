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Soluții vitale pentru traficul de coșmar de pe Iuliu Maniu. Ionuț Ciurea, Pro Infrastructură: „Drumul de la Ciurel trebuie adus până în centură. Este important și Drumul Radial 1”

Nicolae Oprea
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Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură, a explicat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” care sunt soluțiile de infrastructură pentru reducerea traficului rutier de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Potrivit specialistului în infrastructură, Drumul Radial 1 și Drumul Expres Ciurel sunt vitale pentru traficul din vestul Capitalei. Aici poate fi urmărită versiunea integrală a emisiunii cu Ionuț Ciurea.

„Odată ce avem A0 putem să ne gândim și la variante alternative și pe drumurile radiale. Adică Drumul Radial 1 (DR1 – n.r.), care este la sud de bulevardul Iuliu Maniu, dar și continuarea proiectului de pe Virtuții, de la nord de Iuliu Maniu”, a precizat Ionuț Ciurea în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Potrivit directorului Pro Infrastructură, proiectul Ciurel, respectiv Drumul Expres de la Podul Ciurel, trebuie să iasă direct în centură.

Drumul de la Ciurel, eficient doar dacă se leagă cu vechea centură

„Cu adevărat va avea efect când va lega Centura de centru. Se poate ieși și până la A0, dar s-a construit foarte mult acolo, sunt foarte multe parcuri logistice. Dar dacă se va continua acest proiect până în centura veche, și cu un nod decent, va fi cât de cât OK”, spune Ciurea.

De asemenea, directorul Pro Infrastructură a mai precizat că anul acesta se va putea circula integral pe Autostrada de Centură București, A0.

„Breaking news! Ar trebui anul acesta să circulăm pe A0, pe toată. Sunt șanse foarte mari. Circulăm pe sud, pe nord mai avem trei loturi. Unul este muzeu de câteva luni, din luna iunie. Este finalizat, dar nu este dat în folosință pentru că lotul vecin nu are conexiune cu DN3. Iar lotul vecin ar trebui ca la sfârșitul acestei luni să fie deschis împreună cu lotul 4. Ar trebui să se circule complet între DN1 și A2 și mai departe.  Ar trebui ca în acest an să avem gata tot inelul”, a mai declarat Ionuț Ciurea.

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