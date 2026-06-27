Canicula aduce restricții pentru șoferi. Cele 16 județe din România în care s-au instituit măsuri. Care sunt excepțiile

În cursul zilei de sâmbătă, ANM a anunțat că România se află sub asediul caniculei. Au fost emise coduri roșii și portocalii pe întreg teritoriul, iar temperaturile ar urma să atingă 41 de grade Celsius. Weekendul vine cu temperaturi de „foc” în majoritatea județelor din țară, iar CNAIR a anunțat restricții de circulație pentru mai multe zone. În 16 județe din țară au fost instituite măsuri. Există și câteva excepții.

România pare că s-ar afla sub o „cupolă de foc”, după ultimele date publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit datelor, urmează zile caniculare în majoritatea zonelor din țară. Prognoza meteo detaliată poate fi accesată AICI.

Canicula aduce restricții pentru șoferi: 16 județe sunt vizate

În acest sens, CNAIR a anunțat restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din mai multe județe din România. Restricțiile vor fi aplicate pentru ziua de duminică, 28 iunie 2026, în intervalul 12:00 – 20:00.

Județele vizate sunt: Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Suceava, Botoșani, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu. ​

„Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.

Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, transmite CNAIR.

Care sunt excepțiile?

CNAIR amintește și de excepțiile potrivit legii.

„Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 și 3 al Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă, cu excepția:

transporturilor de persoane;

transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;

vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră;

transporturilor funerare;

transporturilor poștale;

transporturilor de echipamente de prim ajutor;

transporturilor pentru distribuire de carburanți;

transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată;

transporturilor pentru tractări vehicule avariate;

transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;

transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;

transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

transporturilor produse provenite din exploatări agricole;

transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale;

transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);

transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală)”, arată CNAIR.

„De asemenea, pe perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, cât și utilajele închiriate de la firmele cu care CNAIR are contracte de lucrări în derulare”, se mai arată în comunicat.

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