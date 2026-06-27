Canicula destabilizează Dunărea. Fluviul a atins temperaturi periculoase și provoacă efecte în România și Ungaria

Efectele caniculei sunt reflectate și în apele Dunării. Potrivit specialiștilor, fluviul a atins temperaturi periculoase și provoacă efecte în România și Ungaria. Centrala nucleară Paks din Ungaria a redus producția unuia dintre cele patru reactoare.

Decizia a fost luată din cauza temperaturii ridicate a apei din Dunăre, pe fondul valului de căldură. Reducerea de putere este de 243 MW, potrivit operatorului centralei, MVM. Reprezentanții MVM au anunțat că temperatura apei de răcire din avalul centralei a ajuns la 29,7 grade Celsius, peste pragul de intervenție (29,5 grade Celsius). În aceste condiții, inginerii au început reducerea producției la reactorul 3, scrie Stiripesurse.ro.

Ce se întâmplă cu debitul Dunării

Hidrologii estimează că debitul Dunării la intrarea în România va rămâne aproape constant în următoarea săptămână. Sunt așteptate doar scăderi ușoare, până la aproximativ 2.400 mc/s. Pe celelalte râuri, situația hidrologică este prognozată ca fiind stabilă. Hidrologii estimează că, până pe 4 iulie 2026, debitul Dunării va rămâne sub media obișnuită pentru lunile iunie și iulie. La intrarea în țară, fluviul va înregistra o ușoară scădere, până la aproximativ 2.400 mc/s, spre mijlocul perioadei de prognoză.

În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor fi în general în scădere. Spre finalul perioadei, acestea vor deveni relativ stabile pe sectorul Gruia-Calafat. Pe râurile din țară, debitele vor fi în mare parte staționare. Scăderi sunt posibile pe cursurile mari din vest. Pe râurile mici de deal și munte pot apărea creșteri de nivel și debit, mai ales în a doua parte a intervalului.

„Debitele medii zilnice vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile inferioare și mijlocii ale râurilor mari din vestul țării, unde vor fi în scădere. Pe toata durata intervalului de prognoză sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă prognozate”, transmite INHGA.

INHGA a emis situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 26.06.2026 ora 07.00 – 27.06.2026 ora 07.00:

Râuri

„Debitele au fost, în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, unde au fost în scădere. Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, Prut, bazinul superior al Begăi și pe afluenţii Mureșului inferior. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub Cotele de atenție”;

Dunăre

„Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26 – 27.06.2026 a fost în scădere, având valoarea de 2600 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (5900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Isaccea și staționare la Tulcea”, transmite INHGA.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 27.06.2026 ora 07.00 – 28.06.2026 ora 07.00:

Râuri: „Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Someș, Crișuri și Mureș unde vor fi în scădere. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub cotele de atenție.”

Dunăre: „Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (2500 m3/s). În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere.”

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, INHGA