Prima pagină » Actualitate » Canicula destabilizează Dunărea. Fluviul a atins temperaturi periculoase și provoacă efecte în România și Ungaria

Canicula destabilizează Dunărea. Fluviul a atins temperaturi periculoase și provoacă efecte în România și Ungaria

Canicula destabilizează Dunărea. Fluviul a atins temperaturi periculoase și provoacă efecte în România și Ungaria
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Efectele caniculei sunt reflectate și în apele Dunării. Potrivit specialiștilor, fluviul a atins temperaturi periculoase și provoacă efecte în România și Ungaria. Centrala nucleară Paks din Ungaria a redus producția unuia dintre cele patru reactoare.

Decizia a fost luată din cauza temperaturii ridicate a apei din Dunăre, pe fondul valului de căldură. Reducerea de putere este de 243 MW, potrivit operatorului centralei, MVM. Reprezentanții MVM au anunțat că temperatura apei de răcire din avalul centralei a ajuns la 29,7 grade Celsius, peste pragul de intervenție (29,5 grade Celsius). În aceste condiții, inginerii au început reducerea producției la reactorul 3, scrie Stiripesurse.ro.

Canicula destabilizează Dunărea. Fluviul a atins temperaturi periculoase și provoacă efecte în România și Ungaria

Canicula destabilizează Dunărea

Ce se întâmplă cu debitul Dunării

Hidrologii estimează că debitul Dunării la intrarea în România va rămâne aproape constant în următoarea săptămână. Sunt așteptate doar scăderi ușoare, până la aproximativ 2.400 mc/s. Pe celelalte râuri, situația hidrologică este prognozată ca fiind stabilă. Hidrologii estimează că, până pe 4 iulie 2026, debitul Dunării va rămâne sub media obișnuită pentru lunile iunie și iulie. La intrarea în țară, fluviul va înregistra o ușoară scădere, până la aproximativ 2.400 mc/s, spre mijlocul perioadei de prognoză.

În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor fi în general în scădere. Spre finalul perioadei, acestea vor deveni relativ stabile pe sectorul Gruia-Calafat. Pe râurile din țară, debitele vor fi în mare parte staționare. Scăderi sunt posibile pe cursurile mari din vest. Pe râurile mici de deal și munte pot apărea creșteri de nivel și debit, mai ales în a doua parte a intervalului.

„Debitele medii zilnice vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile inferioare și mijlocii ale râurilor mari din vestul țării, unde vor fi în scădere. Pe toata durata intervalului de prognoză sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă prognozate”, transmite INHGA.

Prognoza medie durată râuri în intervalul 27.06.2026 ora 07.00 – 03.07.2026 ora 07.00

INHGA a emis situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 26.06.2026 ora 07.00 – 27.06.2026 ora 07.00:

Râuri

  • „Debitele au fost, în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, unde au fost în scădere. Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, Prut, bazinul superior al Begăi și pe afluenţii Mureșului inferior. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub Cotele de atenție”;

Dunăre

  • „Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26 – 27.06.2026 a fost în scădere, având valoarea de 2600 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (5900 m3/s).
  • În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Isaccea și staționare la Tulcea”, transmite INHGA.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 27.06.2026 ora 07.00 – 28.06.2026 ora 07.00:

Râuri: „Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Someș, Crișuri și Mureș unde vor fi în scădere. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub cotele de atenție.”

Dunăre: „Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (2500 m3/s). În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere.”

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, INHGA

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Digi24
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Tot mai multe țări europene cer sancțiuni împotriva Israelului. Explicația din spatele schimbării de ton: „Marea victorie a Rusiei și a lui Putin”
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Click
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Antrenamentele de forță, cheia unei bătrâneți sănătoase
Criza politică și scenariul alegerilor anticipate. Ce prevede Constituția României. Când și cum se pot declanșa
20:36
Criza politică și scenariul alegerilor anticipate. Ce prevede Constituția României. Când și cum se pot declanșa
FLASH NEWS Olguța Vasilescu îl critică dur pe Bolojan pentru dezastrul economic și îl ironizează: „Continuă să se creadă reformatorul”
20:34
Olguța Vasilescu îl critică dur pe Bolojan pentru dezastrul economic și îl ironizează: „Continuă să se creadă reformatorul”
METEO Secretarul SUA al Energiei îi îndeamnă pe europeni să nu se mai lamenteze de verile caniculare: „Mor mai mulți oameni iarna decât vara”
19:59
Secretarul SUA al Energiei îi îndeamnă pe europeni să nu se mai lamenteze de verile caniculare: „Mor mai mulți oameni iarna decât vara”
RĂZBOI Războiul Iran-SUA a repornit, acordul de pace este compromis. Gardienii Revoluției Islamice au bombardat ținte militare americane din Bahrain
18:51
Războiul Iran-SUA a repornit, acordul de pace este compromis. Gardienii Revoluției Islamice au bombardat ținte militare americane din Bahrain
INCIDENT Scene de coșmar. Tânără bătută, sechestrată și violată într-o mașină, în Dâmbovița
18:50
Scene de coșmar. Tânără bătută, sechestrată și violată într-o mașină, în Dâmbovița
SPORT Henry, un adolescent de 15 ani, a repus șahul românesc pe harta podiumului mondial. Sportivul de la CSM Constanța a devenit vicecampion mondial la șah
18:33
Henry, un adolescent de 15 ani, a repus șahul românesc pe harta podiumului mondial. Sportivul de la CSM Constanța a devenit vicecampion mondial la șah

Cele mai noi

Trimite acest link pe