Dunărea aproape blocată în dreptul orașului Tulcea, după ce un cargo a lovit un ponton și a fost la un pas să se izbească de faleză. Imagini cu momentul impactului

Dunărea a fost aproape blocată în dreptul orașului Tulcea, după ce o navă de tip cargo a lovit un ponton, transmite presa locală.

În imaginile video surprinse în momentul impactului se observă cum pontonul și platforma de îmbarcare se rup sub forța coliziunii. Pontonul este răsturnat și strivit între malurile Dunării.

„Cargoul PRINCE ZAFER, sub pavilion Comoros, a lovit un ponton de acostare din Tudor Vladimirescu, după care a aruncat ancora în Portul Tulcea. Este vorba, din câte se pare, de o problemă tehnică. Cargoul a blocat practic șenalul navigabil, dar a reușit să evite zona de faleză, acolo unde ar fi produs mai multe pagube.

După ancorare, echipajul a încercat în mai multe rânduri să repornească motorul. Nava circula în amonte”, transmite ziaruldetulcea.ro.

„După aproximativ 45 de minute de la incident, nava a fost remorcată în amonte de portul Tulcea de către remorcherul Farul, aparținând Administrației Fluviale a Dunării de Jos.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii incidentului și eventualele pagube provocate”

Pavilion comoros înseamnă „pavilionul Insulelor Comore” (sau „pavilion comorinez”). În context maritim, această expresie se referă la naționalitatea sub care este înmatriculată o navă. Țări precum Insulele Comore oferă adesea așa-numitele pavilioane de complezență. Aceasta înseamnă că proprietarii navelor (care pot fi din cu totul alte țări) își înregistrează vasele acolo pentru a beneficia de taxe mai mici sau de reglementări maritime mai puțin stricte.

Transportul pe Dunăre, suspendat

Transportul călătorilor pe Dunăre între orașul Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu a fost întrerupt marți, în jurul orei 13:00, după ce o navă maritimă a lovit pontonul de acostare al societății care asigură acest serviciu public, transmite Agerpres.

Potrivit Autorității Navale Române (ANR), nava MV Prince Zafer, sub pavilion Comore și aflată în tranzit pe canalul Sulina, a suferit o avarie la motorul principal, motiv pentru care a intrat în coliziune cu un ponton situat în suburbia Tudor Vladimirescu.

„Nu au fost înregistrate victime și nu s-a produs poluare. De asemenea, șenalul navigabil nu este blocat. Nava a ancorat în zonă și urmează să fie asistată de un remorcher al Administrației Fluviale Dunărea de Jos pentru deplasarea în siguranță către Mila 44, unde vor fi efectuate cercetările specifice pentru stabilirea cauzelor incidentului”, se arată într-o informare remisă de purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.

Directorul general al societății Transport Public SA, Aurelian Udrea, a declarat pentru AGERPRES că în momentul de față se caută soluții pentru reluarea curselor de pasageri.

„Cursele de pasageri între Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu au fost suspendate în jurul orei 13:00 și acum căutăm soluții pentru reluarea acestora într-un timp cât mai scurt”, a precizat Udrea.