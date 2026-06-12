Cartierul în care lumina stradală „ține” doar o oră pe seară. Se află într-un oraș important din România: „Nu avem infrastructură deloc”

În Mangalia există un cartier în care lumina stradală durează doar o oră, iar asfaltul este un mit, scrie ct100.ro. Cetățenii s-au adresat instanței!

Locuitorii din cartierul Dobrogea 1 din Mangalia au dat în judecată Primăria Mangalia pentru drepturi elementare: drumuri pe care să poți circula, trotuare și… iluminat public funcțional.

Invitat în emisiunea „Punctul pe i”, realizată la Tomis TV, unul dintre locuitorii cartierului din Mangalia a anunțat că mai multe familii au mers în instanță.

„Este foarte trist faptul că trebuie să punem presiune. Suntem în anul 2026 și vorbim despre niște lucruri care ar trebui să fie simple. Nici n-ar trebui să vorbim despre asfalt și iluminat public în anul 2026”, a spus acesta.

Cartier lăsat fără „infrastructura de bază”

Locuitorii se plâng că Dobrogea 1 a fost lăsat fără infrastructura de bază, ani la rând.

Invitatul spune că zona nu a fost sistematizată normal de la început: utilități, străzi, trotuare, lotizare.

Pe de altă parte, terenurile ar fi fost date fără o infrastructură coerentă, iar oamenii s-au descurcat fiecare cum a putut.

„Cartierul este uitat de autorități de vreo 16 ani. Nu avem infrastructură deloc”, a spus acesta.

„Disperarea mea și a cetățenilor a ajuns în punctul în care acum sunt atât de multe gropi, încât nu mai poți să le ocolești. Trebuie să alegi gropile mai mici”, a explicat locuitorul cartierului din Mangalia.

„Avem iluminat stradal o oră pe seară”

Una din marile probleme din cartier ar fi lipsa iluminatului public. Invitatul afirmă că, în cartier, lumina stradală funcționează doar aproximativ o oră pe seară.

Se încing cablurile și sare siguranța, iar cei care le repornesc periodic sunt chiar…locatarii.

„Se duc, dau siguranțele în sus. Mai avem două ore de iluminat stradal. Peste două ore iarăși sar. Dacă plouă, atunci…”, a povestit acesta.

S-a dorit calea dialogului

Locuitorii spun că au încercat cu vorba bună. Au făcut un grup de WhatsApp cu 300 de persoane, apoi o petiție semnată de 244 de locuitori, prin care au cerut Primăriei Mangalia un plan concret pentru rezolvarea problemelor.

Răspunsul dat de primărie a fost însă evaziv și 30 de familii au decis să meargă în instanță.

„Noi nu am cerut daune. Nu vrem să fructificăm ceva în avantajul nostru, să luăm bani de pe urma primăriei, că tot banii noștri sunt, ai cetățenilor”, a spus bărbatul.

„Singurul lucru pe care l-am cerut noi au fost condiții de viață normale”, a subliniat invitatul emisiunii respective.

Sursa foto: ct100.ro