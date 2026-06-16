Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu: „Vin în găști, vin aduși de mașini, se întâlnesc între ei”

Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu. Odată cu debutul sezonului estival, numărul cerșetorilor din centrul Sibiului a crescut vizibil. Patronii de restaurante reclamă situația și cer intervenția autorităților. Poliția Locală susține, însă, că amenzile aplicate rămân, de cele mai multe ori, neplătite. Potrivit comercianților, mulți cerșetori vin din alte localități și profită de afluxul de turiști, mai ales în perioada Festivalului Internațional de Teatru.

Zilnic, unii dintre cerșetori ajung să câștige între 500 și 700 de lei. Potrivit comercianților, unii cerșetori sunt aduși zilnic cu mașina în centrul orașului și preluați seara. Alții ajung cu trenul. Datele autorităților confirmă că mulți dintre cei sancționați anul trecut proveneau din localități precum Tălmaciu, Brateiu și Avrig.

Un cerșetor ajunge să câștige câteva sute de lei pe zi, în Sibiu

Horațiu Bujac, proprietar de restaurante din centrul Sibiului, susține că prezența cerșetorilor în zonă este tot mai mare. El susține că aceștia adoptă un comportament agresiv în momentul în care li se spune să plece din zona restaurantului.

„Sunt tot mai mulți, ne deranjează foarte mult pentru că vin cu copii de multe ori murdari. Se plimbă lângă oamenii care mănâncă și printre turiști care vin să viziteze Sibiul. Sunt agresivi dacă vrem să-i dăm afară, înjură.

Noi le spunem oamenilor să nu le dea bani pentru că într-un moment de neatenție le pot fura portofele sau bunuri. Sunt atât de mulți încât nu mai știm ce să le facem, trebuie găsită o variantă. Vin în găști, vin aduși de mașini, se întâlnesc între ei. Sunt oameni care pot munci, noi avem nevoie de personal la vase, dar dacă le zici de muncă te înjură de față cu clientul”, a explicat Horațiu Bujac, potrivit Turnul Sfatului.

Situația este cunoscută printre autoritățile locale. Reprezentanții Primăriei Sibiu spun că fenomenul este monitorizat constant de Poliția Locală. Totuși, autoritățile susțin că instrumentele legale sunt limitate, iar amenzile aplicate cerșetorilor rămân, de cele mai multe ori, neplătite.

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