Prima pagină » Actualitate » Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu: „Vin în găști, vin aduși de mașini, se întâlnesc între ei”

Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu: „Vin în găști, vin aduși de mașini, se întâlnesc între ei”

Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu: „Vin în găști, vin aduși de mașini, se întâlnesc între ei”
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu. Odată cu debutul sezonului estival, numărul cerșetorilor din centrul Sibiului a crescut vizibil. Patronii de restaurante reclamă situația și cer intervenția autorităților. Poliția Locală susține, însă, că amenzile aplicate rămân, de cele mai multe ori, neplătite. Potrivit comercianților, mulți cerșetori vin din alte localități și profită de afluxul de turiști, mai ales în perioada Festivalului Internațional de Teatru.

Zilnic, unii dintre cerșetori ajung să câștige între 500 și 700 de lei. Potrivit comercianților, unii cerșetori sunt aduși zilnic cu mașina în centrul orașului și preluați seara. Alții ajung cu trenul. Datele autorităților confirmă că mulți dintre cei sancționați anul trecut proveneau din localități precum Tălmaciu, Brateiu și Avrig.

Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu

Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor în Piața Mare din Sibiu

Un cerșetor ajunge să câștige câteva sute de lei pe zi, în Sibiu

Horațiu Bujac, proprietar de restaurante din centrul Sibiului, susține că prezența cerșetorilor în zonă este tot mai mare. El susține că aceștia adoptă un comportament agresiv în momentul în care li se spune să plece din zona restaurantului.

„Sunt tot mai mulți, ne deranjează foarte mult pentru că vin cu copii de multe ori murdari. Se plimbă lângă oamenii care mănâncă și printre turiști care vin să viziteze Sibiul. Sunt agresivi dacă vrem să-i dăm afară, înjură.

Noi le spunem oamenilor să nu le dea bani pentru că într-un moment de neatenție le pot fura portofele sau bunuri. Sunt atât de mulți încât nu mai știm ce să le facem, trebuie găsită o variantă. Vin în găști, vin aduși de mașini, se întâlnesc între ei. Sunt oameni care pot munci, noi avem nevoie de personal la vase, dar dacă le zici de muncă te înjură de față cu clientul”, a explicat Horațiu Bujac, potrivit Turnul Sfatului.

Situația este cunoscută printre autoritățile locale. Reprezentanții Primăriei Sibiu spun că fenomenul este monitorizat constant de Poliția Locală. Totuși, autoritățile susțin că instrumentele legale sunt limitate, iar amenzile aplicate cerșetorilor rămân, de cele mai multe ori, neplătite.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Digi24
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă din Germania
Click
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Neuroștiința despărțirilor. De ce creierul simte o ruptură ca pe o durere fizică și o dependență
FLASH NEWS Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
13:22
Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
VIDEO Macron a surprins la summitul G7: liderii lumii, întâmpinați pe muzică inspirată din țările lor. Trump a intrat pe coloana sonoră din GTA
13:11
Macron a surprins la summitul G7: liderii lumii, întâmpinați pe muzică inspirată din țările lor. Trump a intrat pe coloana sonoră din GTA
VIDEO Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
13:07
Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
FLASH NEWS De ce au întârziat Zelenski, Trump și Macron la sesiunea comună a liderilor G7 de la Evian. Cei trei lideri au intrat ultimii în sală
12:59
De ce au întârziat Zelenski, Trump și Macron la sesiunea comună a liderilor G7 de la Evian. Cei trei lideri au intrat ultimii în sală
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 16 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
12:49
Marius Tucă Show începe marți, 16 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 16 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada
12:48
Marius Tucă Show începe marți, 16 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada

Cele mai noi

Trimite acest link pe