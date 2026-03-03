Prima pagină » Actualitate » Cât câștigă un cerșetor într-o singură oră, în zona Pod Grozăvești. Poliția Locală: „Dacă vreți să îi ajutați cu adevărat, nu încurajați cerșetoria!”

03 mart. 2026, 22:22, Actualitate
FOTO - Facebook/Poliția Locală Sector 6

Poliția Locală a Sectorului 6 al Capitalei a surprins și sancționat un bărbat care cerșea în zona podului Grozăvești. Ulterior, acesta le-a mărturisit agenților că reușise să strângă aproximativ 300 de lei într-o singură oră. Potrivit autorităților, bărbatul nu prezenta nicio problemă medicală sau fizică ce l-ar fi împiedicat să muncească.

Incidentul a fost relatat pe pagina de Facebook a instituției, unde polițiștii au precizat că astfel de cazuri sunt tot mai dese în zonele aglomerate ale Capitalei:

«Milă pe bani mulți! 300 de lei mai exact, făcuți într-o singură oră, după cum ne-a relatat! A fost ridicat de echipajul de polițiști locali de la Serviciul Intervenții. Acționa pe pod la Grozăvești. A primit amendă, însă vizita la noi în containerul special amenajat, timp prețios în care nu a mai putut să acționeze pe stradă, l-au determinat să ne spună faptul că nu va mai practica cerșetoria în Sectorul 6. Este în putere, de loc din Târgu Frumos, județul Iași, dar preferă o astfel de „muncă”. Toți își joacă rolurile până la capăt și sunt maeștrii în arta deziluziei! Apelează la mila publicului, dar de cele mai multe ori sunt parte a unor rețele bine organizate. Pentru astfel de cazuri, urmărim inclusiv pe camere să vedem dacă sunt aduși cu mașini și plasați în anumite zone din sector cu scopul cerșetoriei. Ulterior culegerii acestor date, sesizăm Poliția Română pentru verificări și demararea cercetărilor penale», se arată în mesajul postat pe rețeaua de socializare.

În final, Poliția Locală a Sectorului 6 a făcut un apel către cetățeni: „Dacă vreți să îi ajutați cu adevărat, NU încurajați cerșetoria!”.

