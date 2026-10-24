Reporterii Gândul au pătruns în interiorul blocului OD3 din Drumul Taberei, acolo unde locatarii au fost evacuați sâmbătă dimineață, alarmați de faptul că un vecin a sesizat o crăpătură între două scări de bloc. Proprietarii spun că fisura dintre scări s-a lărgit după cutremurul de 4,8 grade de luni.

Imobilul are o crăpătură foarte mare între scări, iar specialiștii spun că sunt de fapt rosturi de dilatație.

Cu toate acestea, blocul OD3 din Drumul Taberei, construit în 1964, are bulină roșie, adică senîncadrează în clasa de risc seismic cea mai mare.

După intervenția specialiștilor de la Inspectoratul de Stat în Construcții, locatarii au fost lăsați să intre în imobile.

Reporterii Gândul au vizitat apartamentele care sunt la marginea dintre două scări. Acolo fisurile sunt foarte mari, de aproximativ 3 centimetri.

Locatar din blocul OD3 din Drumul Taberei;: „Pot să văd la vecinul în casă prin crăpătură”

„După cutremurul de luni, fisura de la mine din balcon s-a mărit. Uitați, se poate vedea la vecinul de jos în balcon, atât de mult s-a mărit crăpătura”, ne spune unul dintre locatarii blocului din Drumul Taberei.

„Ne este teamă dar nu avem ce să facem, am plătit puțin. Noi ne-am mutat acum câțiva ani, știam că sunt probleme cu blocul, dar am plătit doar 62 de mii de euro cu trei camere. Este foarte puțin pentru cartierul Drumul Taberei, aproape de parc și chiar la gura de metrou”, spune o altă locatară a blocului din Sectorul 6.

Primăria Capitalei spune că proprietarii ar fi refuzat consolidarea blocului, care ar fi durat 14 luni, iar banii ar fi fost acordați din programe de finanțare.

„Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție de consolidare. Au refuzat-o, pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluție prin care să nu se mute din bloc. Locatarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor de consolidare. Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociația de proprietari trebuie să vină cu toate documentele și să accepte soluția propusă”, a transmis Primăria Capitalei.

Blocul OD3 a fost construit în 1964, are subsol + parter + 8 etaje și cinci scări, cu câte 36 de apartamente pe fiecare. În total, sunt 180.