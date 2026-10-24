Prima pagină » Actualitate » Cât de mari sunt crăpăturile în apartamentele din blocul evacuat sâmbătă. „E din ce în ce mai grav, fisura s-a mărit după cutremurul de 4,8 grade de luni”

Cât de mari sunt crăpăturile în apartamentele din blocul evacuat sâmbătă. „E din ce în ce mai grav, fisura s-a mărit după cutremurul de 4,8 grade de luni”

Nicolae Oprea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reporterii Gândul au pătruns în interiorul blocului OD3 din Drumul Taberei, acolo unde locatarii au fost evacuați sâmbătă dimineață, alarmați de faptul că un vecin a sesizat o crăpătură între două scări de bloc. Proprietarii spun că fisura dintre scări s-a lărgit după cutremurul de 4,8 grade de luni.

Vezi galeria foto
4 poze

Imobilul are o crăpătură foarte mare între scări, iar specialiștii spun că sunt de fapt rosturi de dilatație.

Cu toate acestea, blocul OD3 din Drumul Taberei, construit în 1964, are bulină roșie, adică senîncadrează în clasa de risc seismic cea mai mare.
După intervenția specialiștilor de la Inspectoratul de Stat în Construcții, locatarii au fost lăsați să intre în imobile.

Reporterii Gândul au vizitat apartamentele care sunt la marginea dintre două scări. Acolo fisurile sunt foarte mari, de aproximativ 3 centimetri.

Locatar din blocul OD3 din Drumul Taberei;: „Pot să văd la vecinul în casă prin crăpătură”

„După cutremurul de luni, fisura de la mine din balcon s-a mărit. Uitați, se poate vedea la vecinul de jos în balcon, atât de mult s-a mărit crăpătura”, ne spune unul dintre locatarii blocului din Drumul Taberei.

„Ne este teamă dar nu avem ce să facem, am plătit puțin. Noi ne-am mutat acum câțiva ani, știam că sunt probleme cu blocul, dar am plătit doar 62 de mii de euro cu trei camere. Este foarte puțin pentru cartierul Drumul Taberei, aproape de parc și chiar la gura de metrou”, spune o altă locatară a blocului din Sectorul 6.

Primăria Capitalei spune că proprietarii ar fi refuzat consolidarea blocului, care ar fi durat 14 luni, iar banii ar fi fost acordați din programe de finanțare.

„Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție de consolidare. Au refuzat-o, pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluție prin care să nu se mute din bloc. Locatarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor de consolidare. Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociația de proprietari trebuie să vină cu toate documentele și să accepte soluția propusă”, a transmis Primăria Capitalei.

Blocul OD3 a fost construit în 1964, are subsol + parter + 8 etaje și cinci scări, cu câte 36 de apartamente pe fiecare. În total, sunt 180.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

BANI Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
18:13
Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
FLASH NEWS Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
17:51
Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
EXCLUSIV Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
17:30
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
REACȚIE Rareş Bogdan, noi reproșuri pentru Ilie Bolojan: “am vorbit cu pereții/omul pur și simplu nu pricepea”. Ce îi recomandă premierului Luca Niculescu
16:34
Rareş Bogdan, noi reproșuri pentru Ilie Bolojan: “am vorbit cu pereții/omul pur și simplu nu pricepea”. Ce îi recomandă premierului Luca Niculescu
BANI Cât a cerut un instalator pentru a repara un boiler. Femeia care l-a chemat a avut un șoc, deși intervenția a durat doar 25 de minute
16:30
Cât a cerut un instalator pentru a repara un boiler. Femeia care l-a chemat a avut un șoc, deși intervenția a durat doar 25 de minute
EXCLUSIV Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
15:15
Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
Mediafax
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Silicon Valley preia puterea, Rusia exploatează haosul. Nouă tactică a Kremlinului, dezvăluită de românul care predă diplomație la Oxford
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Un microscop revoluționar ar putea dezvălui mecanismele ascunse ale vieții
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
18:44
Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
TENSIUNI Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
18:25
Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
FLASH NEWS Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
18:13
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
ECONOMIE Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
17:58
Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
CONTROVERSĂ Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
17:52
Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
FLASH NEWS Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
17:00
Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii

Cele mai noi

Trimite acest link pe