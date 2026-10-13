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Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam

Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
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Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Aceștia pot folosi bodycam-uri (camere audio-video) pentru a înregistra intervențiile, după modificarea legislației. Poliția Locală Sector 1 a cumpărat 130 de camere, care vor fi purtate de agenții din teren. Înregistrările vor fi păstrate șase luni, cu excepția celor folosite în anchete judiciare.

Noua lege le permite și polițiștilor locali să folosească echipamente audio-video, drept rezervat anterior agenților Poliției Naționale. Cetățenii vor fi anunțați când interacțiunea este înregistrată, prin mesajul: „Vă aducem la cunoștință că sunteți înregistrat audio-video”, arată Mediafax.

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Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam

Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam. Sursă foto: Shutterstock

Cum funcționează camera audio-video purtată de polițist?

Poliția Locală Sector 1 a achiziționat 130 de camere audio-video, care vor fi purtate de agenții din teren. Din camera de monitorizare, polițiștii urmăresc zonele sectorului și țin legătura cu echipajele. Aceștia pot observa în direct posibile încălcări ale legii. Camerele polițiștilor locali din Sectorul 1 au o autonomie de 12 ore. Acestea rămân în modul „de veghe” până când agentul începe o misiune.

Fiecare agent are un card nominal pentru activarea camerei repartizate. Dispozitivul rămâne în modul de veghe pe durata misiunii și începe să înregistreze la apăsarea unui buton, când polițistul ajunge la intervenție. Imaginile sunt transmise și în direct către dispecerat, a explicat Mihaela Rădulescu, directorul Poliției Locale Sector 1.

„Fiecare polițist local are un card, care este nominal, fiecăruia dintre ei. În momentul în care activează cititorul, una dintre camere care este arondată lui, este activă, o preia și pleacă în teren. Ea rămâne într-o stare de veche în tot timpul intervenției și în momentul în care ajunge la intervenția respectivă, nu trebuie decât să apese un buton și ea înregistrează. Ce este foarte important este că acest sistem trage și live în dispecerat”, a declarat Mihaela Rădulescu, directorul general al Poliției Locale din Sectorul 1.

Primarul Sectorului 1 George Tuță spune că bodycam-urile vor ajuta la clarificarea intervențiilor contestate. Înregistrările audio-video îi pot proteja atât pe cetățeni, cât și pe polițiști. Ele pot servi și ca probe când persoanele sancționate refuză să semneze procesul-verbal.

În trecut, mai multe autorități locale au fost sancționate pentru folosirea bodycam-urilor fără un cadru legal. Instanțele au dispus oprirea înregistrărilor și ștergerea imaginilor. Acum, camerele sunt obligatorii la legitimări, conducerea persoanelor la secție și constatarea infracțiunilor sau contravențiilor. Înregistrările se păstrează șase luni, cu excepția celor folosite în anchete judiciare.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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