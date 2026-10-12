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Imagini cu viitoarea generație de câini polițiști ai MAI. Cum se pregătesc micii patrupezi pentru misiunile de serviciu

Sursă foto: Captură foto Facebook Ministerul Afacerilor Interne
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Ministerul Afacerilor Interne a publicat un videoclip cu viitoarea generație de câini de serviciu MAI. Micii patrupezi sunt surprinși antrenându-se alături de o instructoare, la Centrul Chinologic din Sibiu.

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook a Ministerul Afacerilor Interne, micii patrupezi pot fi văzuți în timp ce aleargă alături de instructoare, exersând și obișnuindu-se cu activitățile de pregătire. Exercițiile fac parte din procesul prin care câinii de serviciu își dezvoltă abilitățile necesare pentru activitățile pe care le-ar putea desfășura ulterior.

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Cățeii se antrenează la Centrul Chinologic din Sibiu, o structură specializată a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu un rol important în pregătirea câinilor de serviciu și a echipelor formate din polițiști și partenerii lor canini. Centrul a fost înființat în 1950 și este singurul centru din ţară unde sunt pregătiţi câinii Poliţiei. Aproape 200 de câini sunt instruiți în fiecare an aici.

Puii sunt testați încă de la vârste fragede pentru a li se identifica aptitudinile și categoria de serviciu pentru care ar putea fi pregătiți. Unii pot fi orientați spre detectarea substanțelor interzise sau urmărirea urmelor umane, în timp ce alții pot fi potriviți pentru patrulare și intervenție.

Unul dintre câinii pregătiți la Centrul Chinologic din Sibiu este Sox, vedeta de la BIAS 2026. Acesta a coborât în rapel din elicopter, alături de stăpâna sa, iar imaginile au făcut înconjurul internetului zile la rând.

Sursă foto: Captură foto Facebook Ministerul Afacerilor Interne

Cum sunt pregătiți cățeii

Într-un interviu publicat de revista MAI Pentru Patrie, șeful Serviciului de Poliție Canină din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, comisar-șef de poliție Marius Dobrescu, a dezvăluit care este procesul și cum se creează legătura dintre viitorul câine de serviciu MAI și polițist.

Când polițistul ajunge la noi la unitate, se face o solicitare către Centrul Chinologic Sibiu pentru a-i fi alocat un exemplar de tineret canin. Centrul din Sibiu este singura unitate care se ocupă cu reproducerea și distribuirea exemplarelor canine către unitățile din Ministerul Afacerilor Interne. În momentul în care exemplarul de tineret canin ajunge la noi la unitate se dă în dotare unui polițist, iar o perioadă de șase luni acesta va face cu el numai atașament.

Nu va participa la nicio misiune, perioada aceasta este una pilon din formarea cuplului om-câine, foarte importantă pentru că atunci se crează legătura de bază. În această perioadă se fac doar exerciții de bază cu câinele. Șezut, culcat, aruncat o jucărie și adus înapoi, mers alături de polițist, să meargă în lesă. Este scos treptat în mediul exterior pentru a fi obișnuit cu zgomotele puternice, cu mașini, este dus în țară”, a explicat acesta.

Sursă foto: Captură foto Facebook Ministerul Afacerilor Interne

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