Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL

Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, pe fondul scindării din interiorul formațiunii, generată de nominalizarea lui Adrian Veștea în funcția de premier desemnat, transmit surse Gândul.

Predoiu era unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, alături de Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc.

Predoiu: „Soluția ieșirii din impasul politic, instalarea unui guvern Veștea”

Cu o zi înainte de a-și da demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, Cătălin Predoiu și-a arătat susținerea față de Adrian Veștea, un gest care a reprezentat un semnal clar, în ceea ce privește o scindare în interiorul partidului în două tabere antagonice: aliații lui Bolojan și susținătorii premierului desemnat.

„Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului, cu un program clar și ferm și cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al Coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție”, a scris Cătălin Predoiu.

Predoiu ar putea ocupa funcția de președinte al Senatului

Cătălin Predoiu a fost vehiculat pentru funcția de președinte al Senatului, în Guvernul Veștea, potrivit surselor Gândul.

Din prima schiță a Guvernului Veștea reiese un echilibru între PNL și PSD. Liberalii ar urma să dețină Finanțele, șefia Senatului și unul dintre ministerele de forță, în timp ce social-democrații ar păstra Justiția, Agricultura și Sănătatea.