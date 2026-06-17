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🚨 Ședință la liberali cu cuțitele pe masă. Tabăra Bolojan scoate artileria grea. Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL

Ședință la liberali cu cuțitele pe masă. Tabăra Bolojan scoate artileria grea. Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL
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Este o luptă la baionetă între tabăra Veștea și tabăra Bolojan. Acoliții premierului demis încearcă amânarea votului în Parlament pentru Cabinetul Veștea, ca să aibă timp Bolojan să îl dea afară din partid la Congresul Extraordinar al PNL care ar avea loc în weekend. Veștea strânge rândurile în Parlament și încearcă să împingă un vot joi.
17:01

PNL convoacă Congresul Național duminică

Partidul Național Liberal convoacă C0ngresul Național duminică la ora 12:00, în Parlament. Discuțiile vor viza excluderea din partid a premierului desemnat, Adrian Veștea, care ocupă, în prezent, funcția de prim-vicepreședinte.

16:21

Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte

Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, pe fondul scindării din interiorul formațiunii, generată de nominalizarea lui Adrian Veștea în funcția de premier desemnat.

Predoiu era unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, alături de Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc.

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne

15:40

Veștea nu ar mai depune astăzi programul de guvernare și lista de miniștri

Guvernul Veștea nu ar mai depune astăzi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștrii. Nu este clar în acest moment care a rămas calendarul votului de încredere pentru Guvernul Veștea.

Ilie Bolojan a convocat Biroul Permanent al PNL. Duminică, ar urma să se organizeze un Consiliu Național Extraordinar în care s-ar supune la vot șefia partidului.

Scopul ar fi excluderea lui Adrian Veștea și a parlamentarilor PNL care încalcă linia partidului. Avînd în vedere că Veștea este prim-vicepreședinte, ales de Congres, doar acest for de conducere ar putea să-l și excludă.

Convocarea unui Congres Extraordinar în PNL este iminentă, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Este planul lui Ilie Bolojan dar în același timp, Adrian Veștea își dorește să depună lista de miniștri și programul de guvernare, în Parlament, astfel încât, vineri să se dea votul de învestitură. Și toate acestea, înainte  de organizarea Congresului Extraordinar.

Veștea vrea să preia conducerea PNL

Gruparea din jurul lui Adrian Veștea este încrezătoare că va avea suficiente voturi în Parlament pentru a trece Guvernul, așa că speră să preia puterea totală în PNL. Adepții premierului desemnat se bazează pe voturile de la Congres ale aleșilori locali ai PNL, care depind de banii de la  Guvern, așa încât vor merge pe mâna viitorului premier. În acest caz, și Adrian Veștea se gândește să-l înlăture de la șefia PNL pe Ilie Bolojan, tot după organizarea unui Congres Extraordinar.

Adrian Veștea, convins că va aduna voturile în Parlament

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis că miza principală a momentului este obținerea cvorumului și a voturilor necesare pentru trecerea Executivului, subliniind că sprijinul politic nu va veni exclusiv dintr-o singură zonă parlamentară ci și de la alte formațiuni politice care ar putea susține Guvernul, inclusiv din afara alianțelor tradiționale.

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