Cătălin Predoiu spune că atacurile din Marea Neagră indică o strategie de transformare a acesteia într-o ‹mare închisă›

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, are o explicaţie pentru tot mai desele atacuri cu drone care au loc în spaţiul Mării Negre. Acesta scrie, joi, că atacurile au rolul să transforme zona „într-o ‹mare închisă›”

Potrivit şefului MAI, atacurile mai pot indica şi „o evoluție a operațiunilor hibride în întregul spațiu continental european”.

„Frecvența crescută a atacurilor cu drone din Marea Neagră indică o strategie de transformare a acesteia într-o „mare închisă” de facto traficului naval comercial. De asemenea, ar putea indica o evoluție a operațiunilor hibride în întregul spațiu continental european”.

Cătălin Predoiu identifică drept soluţie pentru apărare o alocare de resurse financiare mai mari din partea Uniunii Europene.