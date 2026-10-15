Cătălin Predoiu spune că atacurile din Marea Neagră indică o strategie de transformare a acesteia într-o ‹mare închisă›

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, are o explicaţie pentru tot mai desele atacuri cu drone care au loc în spaţiul Mării Negre. Acesta scrie, joi, că atacurile au rolul să transforme zona „într-o ‹mare închisă›”
Potrivit şefului MAI, atacurile mai pot indica şi „o evoluție a operațiunilor hibride în întregul spațiu continental european”.
„Frecvența crescută a atacurilor cu drone din Marea Neagră indică o strategie de transformare a acesteia într-o „mare închisă” de facto traficului naval comercial.
De asemenea, ar putea indica o evoluție a operațiunilor hibride în întregul spațiu continental european”.
Cătălin Predoiu identifică drept soluţie pentru apărare o alocare de resurse financiare mai mari din partea Uniunii Europene.
„În materie de atacuri hibride și terorism, vestul ar putea fi la fel de expus ca și estul continentului.
Uniunea Europeană și statele membre UE trebuie să aloce din ce în ce mai multe resurse financiare pentru contracararea acțiunilor ostile de intelligence și a atacurilor hibride, precum și pentru apărarea civilă”.