Cațavencii.ro: Modernizarea infrastructurii CFR întârzie la timp

Iar o să avem linii moderne de tren, de data asta pe ruta Călinești-Golești-Pitești. Mă rog, o să le avem moderne cândva, în sensul că s-au stabilit noile întârzieri ale lucrărilor. Povestea acestor 12,5 km de cale ferată modernă începe în martie 2023, când Regionala CFR Craiova atribuia un contract în valoare de 82.131.439 de lei plus TVA austriecilor de la Strabag, alături de Metabet CF SA. Vorba aia, dacă au prins austriecii la autostrăzi, de ce n-ar prinde și la trenuri, că doar iese chiar mai scump per km. În plus, oamenii au avut și cea mai bună ofertă la licitația organizată. Singura, desigur, dar și cea mai bună. Numai că, în timp ce termenul inițial de finalizare a lucrărilor era de 18 luni, la mai bine de trei ani distanță pare că au fost puse mai multe acte adiționale la dosar decât traverse sub șine.

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