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Ce a aflat Nicușor Dan legat de ancheta care vizează drona din Portul Constanța: Menținem un nivel ridicat de vigilență

Gilda Popa
Ce a aflat Nicușor Dan legat de ancheta care vizează drona din Portul Constanța: Menținem un nivel ridicat de vigilență
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Președintele Nicușor Dan spune că a fost informat cu privire la explozia dronei marine din Portul Constanța în timp ce zbura spre Summitul UE – Balcanii de Vest din Muntenegru. Șeful statului a subliniat că „este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine între Vama Veche și 2 Mai”.

Nicușor Dan a aflat toate acestea în timp ce era în avionul Spartan cu care a călătorit spre Tivat. De asemenea președintele a transmis că este permanent în legătură directă cu autoritățile din țară.

„Circumstanțele sunt în curs de analiză”

„Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.

Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.
Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a scris președintele pe Facebook.

Președintele a primit informații pe care „nu vrea să le facă publice”

Ajuns la Tivat, Nicușor Dan, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor prezenți la Summitul UE – Balcanii de Vest, în Muntenegru. Șeful statului a dat noi detalii despre situația dronei explodate în Portul Constanța.

„Am primit toate informările și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, pe care nu vreau să le fac publice. După-amiază, când ne vedem, vom avea informații complete. Important e că a existat informația că va exploda și persoanele au fost evacuate”, a spus președintele.

Nicușor Dan a dat asigurări că dacă alte drone vor fi identificate, acestea nu vor fi lăsate să ajungă la țărm. Totodată, a transmis că „probabilitatea” este că nu mai există pericol.

Întrebat dacă litoralul românesc este un loc sigur pentru turiști, având în vedere că urmează startul sezonului estival, Nicușor Dan a spus că oamenii „vor fi în siguranță”.

MApN a dat detalii după ce drona marină a explodat în Portul Constanța

MApN a informat inițial că, în urma incidentului nu au fost raportate victime. Obiectul a fost descoperit în jurul orei 10:30 și, potrivit precizărilor, drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

„Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.
Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.
Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, se arată în comunicatul emis de MApN.

Ministerul a precizat că incidentul a avut loc în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, iar drona s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.  Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, au informat reprezentanții ministerului.

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