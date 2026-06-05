Precizările Armatei Române după ce o dronă marină s-a autodetonat în Portul Constanța: ”Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”

Ministerul Apărării Naționale a făcut o serie de precizări după ce o dronă marină a explodat, vineri dimineața, în Portul Constanța.

Precizările MApN, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Potrivit comunicatului emis de MApN, în urma incidentului nu au fost raportate victime. Obiectul a fost descoperit în jurul orei 10:30 și, potrivit precizărilor, drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

”Drona maritimă din Portul Constanța nu a produs victime!

Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile.