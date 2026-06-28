Ce mesaj a postat George Simion după emisiunea lui Georgescu la Realitatea TV

George Simion, liderul AUR, a postat pe Facebook un mesaj imediat după ce Călin Georgescu a încehiat emisiunea la care a fost invitat la Realitatea TV.

„Înapoi la democrație, înapoi la voința poporului”, a scris Simion pe Facebook.

Mesajul său vine după ce Călin Georgescu a spus, în mai multe rânduri în cadrul emisiunii, că este momentul ca poporul să tranșeze criza politică din România.

George Simion de asemenea susține că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru ieșirea din blocajul politic, din moment ce partidele parlamentare actuale nu reușesc să găsească o formulă în care să formeze o majoritate în Parlament pentru a susține un guvern.

Georgescu: ”Noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie”

Călin Georgescu a susținut că România traversează o perioadă marcată de dificultăți economice și sociale, însă consideră că actuala criză politică se apropie de final.

Totodată, el a afirmat că depășirea acestei perioade depinde de revenirea la valori precum respectul, susținerea, încurajarea și sinceritatea, pe care le-a descris drept principii esențiale pentru societate.

„Până ajungem la aceste puncte, ar fi de precizat pentru popor următorul lucru: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu. Am fost la Osica, poporul suferă, sunt foarte multe nedreptăți. Dacă ar fi să iau doar zona sud-nord, este o tragedie.

Oamenii nu mai au ce mânca, nu mai au ce lucra, iar casele ridicate sunt părăsite. Eu le spuneam că prin foc se lămurește aurul, se curăță. Adică suferința îl ajută pe om să se apropie de Dumnezeu.

Important este să se smerească în fața Lui. Ca să concluzionez, față de situația actuală, suntem pe drumul cel bun, în sensul în care noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie.

O țară se prăbușește atunci când își abandonează principiile. Care sunt principiile? Respect, susținere, încurajare, sinceritate… sunt capetele crucii. Dacă unul lipsește, se prăbușește totul. Ei nu au niciunul.”, a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.