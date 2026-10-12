Ce s-a întâmplat cu cei trei marinari indieni de pe nava Royad Mammadov. Mesajul Ambasadei Indiei

Cei trei marinari indieni salvați după incidentul în care a fost implicată nava comercială Royad Mammadov, în Marea Neagră, au părăsit România și se întorc în țara lor.

Ambasada Indiei la București a mulțumit autorităților române, medicilor de la Spitalul Județean Constanța și echipelor de salvare pentru intervenția și sprijinul acordat.

Sahil Sandhu, Ashwini Kumar și Harman Singh au plecat spre India sâmbătă, 10 octombrie, după ce au beneficiat de asistența Ambasadei Indiei la București, potrivit India Gazette.

Misiunea diplomatică a transmis că le-a oferit celor trei cetățeni indieni sprijinul necesar pentru ca aceștia să se poată întoarce în siguranță acasă. Ambasada a adresat, totodată, mulțumiri autorităților române, personalului medical de la Spitalul Județean Constanța și echipelor implicate în operațiunea de salvare.

Trei marinari indieni au fost răniți

Nava comercială Royad Mammadov, deținută de o companie turcă și care transporta cereale, a fost cuprinsă de un incendiu în Marea Neagră pe 5 octombrie. Incidentul s-a soldat cu moartea a două persoane, în timp ce 11 membri ai echipajului au fost salvați, potrivit autorităților române.

Printre persoanele rănite s-au aflat și cei trei cetățeni indieni. Ambasada Indiei anunțase anterior că starea acestora era stabilă. Unul dintre marinari a avut nevoie de îngrijiri medicale la Spitalul Județean Constanța.