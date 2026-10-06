Bilanțul marinarilor ajunși la Spitalul Județean Constanța a ajuns la 11. Opt membri ai echipajului au fost transportați la Urgențe cu traumatisme minore. Nava de transport cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea platformei Pescăruș. Doi oameni au murit, iar trei au fost răniți grav. Aceștia au rămas internați în spital.

O navă a fost lovită de o dronă, luni, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc, în apropierea platformei Pescăruș. Trei nave de intervenție, două ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și una a Gărzii de Coastă, au fost trimise în zona incidentului. În urma misiunii, 11 marinari au fost salvați și transportați la spital, în Constanța. Au fost găsite și două persoane decedate.

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11 marinari au ajuns la spital, iar 3 au rămas internați, având răni grave

Alți 8 marinari au fost aduși la spital, luni seara.

„Încă opt marinari au fost aduși în această seară la Unitatea de Primiri Urgențe, în urma accidentului naval produs astazi în Marea Neagră. Aceștia prezintă traumatisme minore și sunt în curs de evaluare medicală.

Cel mai probabil, după finalizarea investigațiilor, vor putea părăsi Unitatea de Primiri Urgențe. În total, 11 marinari au fost aduși astăzi la UPU. Trei dintre aceștia au rămas internați pentru supraveghere și îngrijiri medicale de specialitate”, a declarat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța (MRCC), a fost alertat luni, în jurul orei 11:00, despre un incident maritim produs în afara apelor teritoriale ale României. O navă de cereale a fost lovită de drone, în apropierea platformei Pescăruș. În urma situației, 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au fost găsite decedate.

Trei marinari răniți au fost preluați cu elicopterul și transportați la Spitalul Județean Constanța. Alți opt membri ai echipajului, aflați în stare bună, au fost preluați de navele de salvare.

„Trei pacienți, cetățeni străini, cu vârste cuprinse între 22 și 50 de ani au fost aduși la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în urma accidentului naval produs în Marea Neagră. Toți prezintă politraumatisme, sunt conștienți, stabili și cooperanți. În prezent, sunt în curs de investigații, iar în funcție de rezultatele acestora se va stabili conduita terapeutică”, a declarat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

Sursă foto & video: M.A.I.