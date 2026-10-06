Prima pagină » Actualitate » 11 marinari au ajuns la spital, după ce o navă a fost lovită de drone în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Două persoane au murit

11 marinari au ajuns la spital, după ce o navă a fost lovită de drone în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Două persoane au murit

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bilanțul marinarilor ajunși la Spitalul Județean Constanța a ajuns la 11. Opt membri ai echipajului au fost transportați la Urgențe cu traumatisme minore. Nava de transport cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea platformei Pescăruș. Doi oameni au murit, iar trei au fost răniți grav. Aceștia au rămas internați în spital.

Vezi galeria foto
5 poze

O navă a fost lovită de o dronă, luni, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc, în apropierea platformei Pescăruș. Trei nave de intervenție, două ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și una a Gărzii de Coastă, au fost trimise în zona incidentului. În urma misiunii, 11 marinari au fost salvați și transportați la spital, în Constanța. Au fost găsite și două persoane decedate.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
11 marinari au ajuns în spital, la Constanța, după ce nava lor a fost lovită de drone în apropierea platformei petroliere Pescăruș

11 marinari au ajuns în spital, la Constanța, după ce nava lor a fost lovită de drone în apropierea platformei petroliere Pescăruș

11 marinari au ajuns la spital, iar 3 au rămas internați, având răni grave

Alți 8 marinari au fost aduși la spital, luni seara.

„Încă opt marinari au fost aduși în această seară la Unitatea de Primiri Urgențe, în urma accidentului naval produs astazi în Marea Neagră. Aceștia prezintă traumatisme minore și sunt în curs de evaluare medicală.

Cel mai probabil, după finalizarea investigațiilor, vor putea părăsi Unitatea de Primiri Urgențe. În total, 11 marinari au fost aduși astăzi la UPU. Trei dintre aceștia au rămas internați pentru supraveghere și îngrijiri medicale de specialitate”, a declarat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța (MRCC), a fost alertat luni, în jurul orei 11:00, despre un incident maritim produs în afara apelor teritoriale ale României. O navă de cereale a fost lovită de drone, în apropierea platformei Pescăruș. În urma situației, 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au fost găsite decedate.

Trei marinari răniți au fost preluați cu elicopterul și transportați la Spitalul Județean Constanța. Alți opt membri ai echipajului, aflați în stare bună, au fost preluați de navele de salvare.

„Trei pacienți, cetățeni străini, cu vârste cuprinse între 22 și 50 de ani au fost aduși la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în urma accidentului naval produs în Marea Neagră. Toți prezintă politraumatisme, sunt conștienți, stabili și cooperanți. În prezent, sunt în curs de investigații, iar în funcție de rezultatele acestora se va stabili conduita terapeutică”, a declarat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

Sursă foto & video: M.A.I.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS George Simion pune presiune pe PSD pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Îndemnul liderului AUR pentru social-democrați
10:38
George Simion pune presiune pe PSD pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Îndemnul liderului AUR pentru social-democrați
ACTUALITATE Membri ai clanurilor „Ștoacă” și „Toboșarii”, trimiși în judecată după mai multe conflicte violente în stradă. Clanurile activează în Ferentari și Giurgiului
10:27
Membri ai clanurilor „Ștoacă” și „Toboșarii”, trimiși în judecată după mai multe conflicte violente în stradă. Clanurile activează în Ferentari și Giurgiului
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan și António Costa, pregătiri pentru reuniunea Consiliului European. Ce se află pe agenda de lucru a președintelui, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru
10:24
Nicușor Dan și António Costa, pregătiri pentru reuniunea Consiliului European. Ce se află pe agenda de lucru a președintelui, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru
NEWS ALERT Radu Miruță anunță că va emite un ordin de ministru pentru un export mai rapid al cerealelor prin Portul Constanța. Care este miza
10:14
Radu Miruță anunță că va emite un ordin de ministru pentru un export mai rapid al cerealelor prin Portul Constanța. Care este miza
INEDIT Cum a ajuns un profesor să locuiască în casa de protocol din Târgu Jiu a lui Nicolae Ceaușescu, imediat după revoluția din decembrie 1989
09:25
Cum a ajuns un profesor să locuiască în casa de protocol din Târgu Jiu a lui Nicolae Ceaușescu, imediat după revoluția din decembrie 1989
ȘTIINȚĂ Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce arată un studiu
09:04
Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce arată un studiu
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Cancan.ro
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în SUA la aproape un an de la mutarea din țară. „Nu mai alerg după cantitate”
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
ANALIZĂ Politico: Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat în cinci luni. Scoaterea României din criza politică, misiunea dificilă primită de diplomat
10:47
Politico: Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat în cinci luni. Scoaterea României din criza politică, misiunea dificilă primită de diplomat
FLASH NEWS UE, în alertă după suspiciunea de ciumă din Rusia: Comisia Europeană cere Moscovei informații transparente despre acest caz. 200 de persoane, sub monitorizare
10:10
UE, în alertă după suspiciunea de ciumă din Rusia: Comisia Europeană cere Moscovei informații transparente despre acest caz. 200 de persoane, sub monitorizare
REACȚIE PSD decide marți dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Întâlnirea are loc la ora 14:00
10:02
PSD decide marți dacă îl susține pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Întâlnirea are loc la ora 14:00
DECES Actrița Rodica Ana Luca din „B.D. intră în acțiune” a murit singură, într-o comună din Sibiu, la 84 de ani. Vecinii s-au ocupat de înmormântare
09:52
Actrița Rodica Ana Luca din „B.D. intră în acțiune” a murit singură, într-o comună din Sibiu, la 84 de ani. Vecinii s-au ocupat de înmormântare
VIDEO Ion Cristoiu: Sorin Grindeanu joacă teatru? Nu cumva Luca Niculescu a fost propus cu acceptul președintelui PSD?
09:33
Ion Cristoiu: Sorin Grindeanu joacă teatru? Nu cumva Luca Niculescu a fost propus cu acceptul președintelui PSD?
NEWS ALERT Reacția lui Trump, după alerta de ciumă pneumonică izbucnită în Rusia: „Suntem întotdeauna dispuși să ajutăm. Microbii aceia au devenit mai puternici și mai inteligenți. Sunt ca o armată”. Cum se transmite boala mortală
09:10
Reacția lui Trump, după alerta de ciumă pneumonică izbucnită în Rusia: „Suntem întotdeauna dispuși să ajutăm. Microbii aceia au devenit mai puternici și mai inteligenți. Sunt ca o armată”. Cum se transmite boala mortală

Cele mai noi

Trimite acest link pe