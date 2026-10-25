Prima pagină » Actualitate » Ce spune ministrul Muncii despre creșterea pensiilor în 2027. Anunțul lui Florin Manole

Ce spune ministrul Muncii despre creșterea pensiilor în 2027. Anunțul lui Florin Manole

Ce spune ministrul Muncii despre creșterea pensiilor în 2027. Anunțul lui Florin Manole
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că va pregăti indexarea pensiilor „conform legii” și va trimite către Ministerul de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea, pentru că, după doi ani, „pensionarii nu mai pot suporta”. Manole spune că există bani pentru implementarea creșterii pensiilor, transmite antena3.ro.

„În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, aşa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aştepta ultimele cifre apropo de evoluţia inflaţiei, vom aştepta ultimele cifre apropo de ceilalţi indicatori care stau la baza acestui calcul şi vom înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani pentru pensionari nu se mai poate suporta”, a declarat Florin Manole, sâmbătă seara, la Alba Iulia.

Există bani la buget

Ministrul spune că există resurse la buget pentru a realiza indexarea pensiilor.

„Dacă există resurse financiare? Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026 care conţine, la capitolul asigurări sociale, şi o proiecţie a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecţia de cheltuieli pe asistenţă socială este de 170 de miliarde de lei, 12 miliarde mai mult decât execuţia estimată la nivelul acestui an. Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5-9,6 miliarde de lei, aşadar în anvelopa pe care am amintit-o”, a declarat el.

Manole recunoaște, însă, că nu s-a discutat încă, în guvern, despre renunțara la plata CASS de către pensionari.

„În acest moment nu a avut loc încă o discuţie, asta nu înseamnă că subiectul este epuizat, ci din contră, încă nu a fost abordat la nivelul guvernului”, a spus Manole.

Cu cât ar urma să crească pensiile în 2027

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu 7,7%, dacă guvernul Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare.

Asta ar însemna, de exemplu, 231 de lei în plus pentru o pensie de 3.000 de lei și 385 de lei pentru una de 5.000 de lei.

De unde rezultă o majorare de 7,7%

Rata medie anuală a inflației în 2025 a fost de 7,3%, iar câștigul salarial mediu brut a crescut cu 8,1%.

Rezultă astfel o creștere reală a salariului mediu brut de 0,8%. Jumătate din aceasta, cât prevede formula din lege, înseamnă încă 0,4 puncte procentuale. Calculul este, așadar, 7,3% + 0,4% = 7,7%.

Dacă acest procent s-ar aplica integral, pensiile ar arăta astfel:

  • o pensie de 3.000 de lei ar crește cu aproximativ 231 de lei, până la 3.231 de lei
  • o pensie de 4.000 de lei ar primi 308 lei în plus și ar ajunge la 4.308 lei
  • o pensie de 5.000 de lei ar crește cu 385 de lei, până la 5.385 de lei

Pensiile, înghețate în 2025 și 2026. Ce spune Luca Niculescu

Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, prin derogări adoptate de guvern.

Legislația în vigoare prevede în prezent că formula de indexare de la articolul 84 se aplică din nou începând cu 2027.

Anterior, în discuțiile din jurul viitorului buget au fost vehiculate două scenarii: o majorare de aproximativ 5%, considerată varianta mai prudentă, și una de circa 7%, apropiată de rata inflației.

La o creștere de 5%, pensia minimă de 1.281 de lei ar ajunge la aproximativ 1.345 de lei, în timp ce la 7% ar crește cu aproximativ 89 de lei.

Noul prim-ministru Luca Niculescu nu a anunțat deocamdată procentul cu care vor crește efectiv pensiile.

El a spus că guvernul va respecta măsurile din programul de guvernare, dar că deciziile vor fi luate în ședințele guvernului, după calculele și avizul Ministerului Finanțelor.

Mediafax FOTO

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Tudorel Toader după ce fiul fostului ministru a fost arestat: „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”
12:21
Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Tudorel Toader după ce fiul fostului ministru a fost arestat: „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”
ACTUALITATE Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Digitalizarea nu reduce birocrația, pentru simplul fapt că birocrația nu este cauzată de interacțiunea fizică cu funcționarii
12:05
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Digitalizarea nu reduce birocrația, pentru simplul fapt că birocrația nu este cauzată de interacțiunea fizică cu funcționarii
EVENIMENT Mesajul transmis de Ambasada SUA la București, de Ziua Armatei Române. „Stronger Together”
12:01
Mesajul transmis de Ambasada SUA la București, de Ziua Armatei Române. „Stronger Together”
VIDEO Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu mașina pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
11:47
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu mașina pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
SCANDAL Fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan sare în apărarea șefului ei în războiul cu vicepreședintele ANCOM, care îl acuză pe fostul premier că minte în scandalul „200.000 de euro pentru o deplasare în țările arabe”
11:46
Fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan sare în apărarea șefului ei în războiul cu vicepreședintele ANCOM, care îl acuză pe fostul premier că minte în scandalul „200.000 de euro pentru o deplasare în țările arabe”
NEWS ALERT Luca Niculescu trage un semnal de alarmă, chiar de Ziua Armatei: „Pacea nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles”. Premierul anunță cele trei priorități ale Guvernului pentru Apărarea României
10:38
Luca Niculescu trage un semnal de alarmă, chiar de Ziua Armatei: „Pacea nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles”. Premierul anunță cele trei priorități ale Guvernului pentru Apărarea României
Mediafax
De ce lasă italienii Italia pentru România, deși salariile sunt mai mici? Subiectul care a încins internetul
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Haos în Franța! Aproape 1.000 de arestări după ciocnirile cu protestatarii, 70.000 de polițiști mobilizați
Click
Mărturiile studentelor care îl acuză pe fiul lui Tudorel Toader de viol. Cum se avertizau între ele: „Nu purta verigheta”
Digi24
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Experiment cu rezultate promițătoare: O nouă injecție determină celulele grase să se autodistrugă
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
DECES Doliu în cultura românească. A murit cunoscutul scriitor și profesor: „Ne luăm rămas-bun de la un dascăl de modă veche”
12:58
Doliu în cultura românească. A murit cunoscutul scriitor și profesor: „Ne luăm rămas-bun de la un dascăl de modă veche”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
12:27
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
NEWS ALERT Alegeri în SUA. Trump, care odinioară numea votul anticipat „ridicol”, a votat la o secție din Palm Beach, Florida, alături de Prima Doamnă. Ce a transmis presei de la urne
12:02
Alegeri în SUA. Trump, care odinioară numea votul anticipat „ridicol”, a votat la o secție din Palm Beach, Florida, alături de Prima Doamnă. Ce a transmis presei de la urne
CONTROVERSĂ Elon Musk acuză Ucraina că a încălcat termenii și condițiile de utilizare a serviciului Starlink și l-a folosit în atacuri „menite să ucidă oameni“
11:03
Elon Musk acuză Ucraina că a încălcat termenii și condițiile de utilizare a serviciului Starlink și l-a folosit în atacuri „menite să ucidă oameni“
VIDEO Nicușor Dan, mesaj de Ziua Armatei: Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore. Avem și vom avea un buget solid pentru apărare
10:30
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Armatei: Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore. Avem și vom avea un buget solid pentru apărare
PROTEST Seară marcată de haos în Italia: Colosseumul, ocupat de protestatari. Ciocniri violente la Palatul Quirinale din Roma și portretul lui Meloni, ars la Torino
10:27
Seară marcată de haos în Italia: Colosseumul, ocupat de protestatari. Ciocniri violente la Palatul Quirinale din Roma și portretul lui Meloni, ars la Torino

Cele mai noi

Trimite acest link pe