Ce spune ministrul Muncii despre creșterea pensiilor în 2027. Anunțul lui Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că va pregăti indexarea pensiilor „conform legii” și va trimite către Ministerul de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea, pentru că, după doi ani, „pensionarii nu mai pot suporta”. Manole spune că există bani pentru implementarea creșterii pensiilor, transmite antena3.ro.

„În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, aşa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aştepta ultimele cifre apropo de evoluţia inflaţiei, vom aştepta ultimele cifre apropo de ceilalţi indicatori care stau la baza acestui calcul şi vom înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani pentru pensionari nu se mai poate suporta”, a declarat Florin Manole, sâmbătă seara, la Alba Iulia.

Există bani la buget

Ministrul spune că există resurse la buget pentru a realiza indexarea pensiilor.

„Dacă există resurse financiare? Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026 care conţine, la capitolul asigurări sociale, şi o proiecţie a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecţia de cheltuieli pe asistenţă socială este de 170 de miliarde de lei, 12 miliarde mai mult decât execuţia estimată la nivelul acestui an. Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5-9,6 miliarde de lei, aşadar în anvelopa pe care am amintit-o”, a declarat el.

Manole recunoaște, însă, că nu s-a discutat încă, în guvern, despre renunțara la plata CASS de către pensionari.

„În acest moment nu a avut loc încă o discuţie, asta nu înseamnă că subiectul este epuizat, ci din contră, încă nu a fost abordat la nivelul guvernului”, a spus Manole.

Cu cât ar urma să crească pensiile în 2027

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu 7,7%, dacă guvernul Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare.

Asta ar însemna, de exemplu, 231 de lei în plus pentru o pensie de 3.000 de lei și 385 de lei pentru una de 5.000 de lei.

De unde rezultă o majorare de 7,7%

Rata medie anuală a inflației în 2025 a fost de 7,3%, iar câștigul salarial mediu brut a crescut cu 8,1%.

Rezultă astfel o creștere reală a salariului mediu brut de 0,8%. Jumătate din aceasta, cât prevede formula din lege, înseamnă încă 0,4 puncte procentuale. Calculul este, așadar, 7,3% + 0,4% = 7,7%.

Dacă acest procent s-ar aplica integral, pensiile ar arăta astfel:

o pensie de 3.000 de lei ar crește cu aproximativ 231 de lei, până la 3.231 de lei

o pensie de 4.000 de lei ar primi 308 lei în plus și ar ajunge la 4.308 lei

o pensie de 5.000 de lei ar crește cu 385 de lei, până la 5.385 de lei

Pensiile, înghețate în 2025 și 2026. Ce spune Luca Niculescu

Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, prin derogări adoptate de guvern.

Legislația în vigoare prevede în prezent că formula de indexare de la articolul 84 se aplică din nou începând cu 2027.

Anterior, în discuțiile din jurul viitorului buget au fost vehiculate două scenarii: o majorare de aproximativ 5%, considerată varianta mai prudentă, și una de circa 7%, apropiată de rata inflației.

La o creștere de 5%, pensia minimă de 1.281 de lei ar ajunge la aproximativ 1.345 de lei, în timp ce la 7% ar crește cu aproximativ 89 de lei.

Noul prim-ministru Luca Niculescu nu a anunțat deocamdată procentul cu care vor crește efectiv pensiile.

El a spus că guvernul va respecta măsurile din programul de guvernare, dar că deciziile vor fi luate în ședințele guvernului, după calculele și avizul Ministerului Finanțelor.

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