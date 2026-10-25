De la 1 ianuarie 2027, cresc cu 2.95% pensiile pentru acești pensionari români. Decizia este oficială

Pensionarii români care au muncit, cu forme legale, în Austria, primesc pensii mai mari de la statul austriac, de la 1 ianuarie 2027, odată cu majorarea pensiilor în această țară.

Milioane de pensionari din Austria vor beneficia de pensii majorate de la 1 ianuarie 2027, însă creșterea nu va fi aceeași pentru toți, relatează ziarulromanesc.at.

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În funcție de valoarea veniturilor lunare din pensii, unii vor primi o majorare de 2,95%, în timp ce persoanele care depășesc un anumit prag vor beneficia de o sumă fixă, stabilită prin lege.

Cu cât cresc pensiile în Austria în 2027

Potrivit regulilor anunțate pentru anul viitor, pensiile eligibile vor crește cu 2,95% dacă venitul total relevant nu depășește 6.930 de euro brut pe lună. Pentru pensionarii care depășesc acest plafon, majorarea va fi de 204,44 euro brut lunar.

Diferențele se observă clar în exemplele de calcul. O pensie de 1.200 de euro va crește cu 35,40 euro, ajungând la 1.235,40 euro brut. În cazul unei pensii de 1.500 de euro, suplimentul va fi de 44,25 euro, iar venitul lunar va ajunge la 1.544,25 euro.

Pentru o pensie de 2.000 de euro, majorarea va fi de 59 de euro, până la 2.059 de euro brut. În schimb, o pensie de 7.000 de euro va ajunge la 7.204,44 euro, prin aplicarea majorării fixe.

Dacă pensionarul încasează mai multe pensii care intră sub incidența regulilor de ajustare, veniturile respective sunt cumulate pentru stabilirea pragului de 6.930 de euro.

Sprijin suplimentar pentru pensionarii cu venituri mici

O altă schimbare importantă îi vizează pe beneficiarii suplimentului compensatoriu Ausgleichszulage. În 2027, pragurile de referință pentru acest ajutor urmează să crească cu 3,3%, un procent superior majorării generale a pensiilor.

Totuși, suma suplimentară încasată depinde de veniturile fiecărei persoane și de condițiile legale de eligibilitate.

Inflația pune presiune pe bugetele pensionarilor

Majorarea pensiilor vine într-un context în care scumpirile continuă să afecteze puterea de cumpărare. Dacă prețurile alimentelor, energiei și serviciilor cresc mai repede decât veniturile, beneficiile reale ale indexării pot fi limitate.

Pensionarii care și-au deschis dreptul la pensie în 2026 trebuie să țină cont și de regula primei ajustări, care poate fi limitată, în principiu, la 50% din majorarea calculată conform mecanismului legal.

Prin urmare, suma efectiv încasată de la începutul anului 2027 va depinde de valoarea pensiei, de eventualele alte venituri relevante și de reținerile aplicabile.