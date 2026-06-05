Ce trebuie conectat primul, telefonul mobil sau încărcătorul, pentru a evita deteriorarea mecanică și electrică

Încărcarea telefoanelor a devenit unul dintre cele mai comune obiceiuri zilnice. Chiar și așa, când vine vorba de conectarea dispozitivului, apare o întrebare recurentă: Ce ar trebui conectat mai întâi, telefonul sau încărcătorul, pentru a evita deteriorarea mecanică și electrică?, scrie El Economista.

Ordinea corectă de conectare a încărcătorului poate părea banală, dar există motive pentru a alege o metodă în detrimentul alteia. Deși acest detaliu nu este vital pentru funcționarea încărcătorului, poate afecta starea de sănătate a bateriei și durata de viață a dispozitivului prin expunerea echipamentului la fluctuații de putere care accelerează deteriorarea structurală a acestuia.

Ce recomandă producătorii

Cea mai comună practică, și cea recomandată de producători, este conectarea încărcătorului la priză înainte de a-l conecta la telefon. Această abordare asigură un flux constant de electricitate către încărcător, prevenind orice potențiale vârfuri de tensiune ce ar putea deteriora dispozitivul.

Diferența este minimă, dar poate fi sesizabilă pe termen lung

Însă, unii oameni preferă să conecteze încărcătorul la telefon înainte de a-l introduce în priză. Deși această metodă nu prezintă probleme grave, experții sugerează că conectarea mai întâi la priză minimizează riscul supratensiunilor care, pe termen lung, ar putea deteriora bateria. Diferența dintre cele două metode este minimă, dar ținerea cont de aceste recomandări poate contribui la o durată de viață mai lungă a telefonului.

Importanța calității încărcătorului

Indiferent de ordinea de conectare, calitatea încărcătorului utilizat este crucială. Un încărcător de calitate inferioară sau unul incompatibil cu dispozitivul poate deteriora bateria sau poate face ca telefonul să se încarce mai lent. De aceea, este întotdeauna recomandat să utilizați încărcătoare originale sau certificate care îndeplinesc specificațiile modelului telefonului.

Mai multe sfaturi

Pentru a avea grijă de bateria telefonului, există și alte sfaturi suplimentare care pot ajuta la prelungirea duratei de viață. De exemplu, este recomandabil să evitați încărcarea telefonului la 100% tot timpul, deoarece bateriile cu litiu funcționează cel mai bine atunci când sunt menținute între 20% și 80% încărcare. De asemenea, este important să deconectați încărcătorul odată ce telefonul este complet încărcat pentru a preveni supraîncălzirea.

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