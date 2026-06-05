Prima pagină » Actualitate » Ce trebuie conectat primul, telefonul mobil sau încărcătorul, pentru a evita deteriorarea mecanică și electrică

Ce trebuie conectat primul, telefonul mobil sau încărcătorul, pentru a evita deteriorarea mecanică și electrică

Ce trebuie conectat primul, telefonul mobil sau încărcătorul, pentru a evita deteriorarea mecanică și electrică
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Încărcarea telefoanelor a devenit unul dintre cele mai comune obiceiuri zilnice. Chiar și așa, când vine vorba de conectarea dispozitivului, apare o întrebare recurentă: Ce ar trebui conectat mai întâi, telefonul sau încărcătorul, pentru a evita deteriorarea mecanică și electrică?, scrie El Economista.

Ordinea corectă de conectare a încărcătorului poate părea banală, dar există motive pentru a alege o metodă în detrimentul alteia. Deși acest detaliu nu este vital pentru funcționarea încărcătorului, poate afecta starea de sănătate a bateriei și durata de viață a dispozitivului prin expunerea echipamentului la fluctuații de putere care accelerează deteriorarea structurală a acestuia.

Ce recomandă producătorii

Cea mai comună practică, și cea recomandată de producători, este conectarea încărcătorului la priză înainte de a-l conecta la telefon. Această abordare asigură un flux constant de electricitate către încărcător, prevenind orice potențiale vârfuri de tensiune ce ar putea deteriora dispozitivul.

Diferența este minimă, dar poate fi sesizabilă pe termen lung

Însă, unii oameni preferă să conecteze încărcătorul la telefon înainte de a-l introduce în priză. Deși această metodă nu prezintă probleme grave, experții sugerează că conectarea mai întâi la priză minimizează riscul supratensiunilor care, pe termen lung, ar putea deteriora bateria. Diferența dintre cele două metode este minimă, dar ținerea cont de aceste recomandări poate contribui la o durată de viață mai lungă a telefonului.

Importanța calității încărcătorului

Indiferent de ordinea de conectare, calitatea încărcătorului utilizat este crucială. Un încărcător de calitate inferioară sau unul incompatibil cu dispozitivul poate deteriora bateria sau poate face ca telefonul să se încarce mai lent. De aceea, este întotdeauna recomandat să utilizați încărcătoare originale sau certificate care îndeplinesc specificațiile modelului telefonului.

Mai multe sfaturi

Pentru a avea grijă de bateria telefonului, există și alte sfaturi suplimentare care pot ajuta la prelungirea duratei de viață. De exemplu, este recomandabil să evitați încărcarea telefonului la 100% tot timpul, deoarece bateriile cu litiu funcționează cel mai bine atunci când sunt menținute între 20% și 80% încărcare. De asemenea, este important să deconectați încărcătorul odată ce telefonul este complet încărcat pentru a preveni supraîncălzirea.

Autorul recomandă:

Cât de des ar trebui să repornești telefonul mobil pentru a-l menține la performanțe optime

Recomandarea video

Citește și

UTILE Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt
17:28
Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt
FLASH NEWS Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
17:12
Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
FLASH NEWS Radu Miruță, detalii de ultimă oră despre motivul pentru care l-a sunat pe omologul ucrainean legat de drona din Constanța
17:08
Radu Miruță, detalii de ultimă oră despre motivul pentru care l-a sunat pe omologul ucrainean legat de drona din Constanța
UTILE Primul iPhone pliabil din istorie. Cum arată, când se lansează și cât ar putea costa
17:01
Primul iPhone pliabil din istorie. Cum arată, când se lansează și cât ar putea costa
UTILE Soluția supremă: telefoanele Android, protejate împotriva apelurilor frauduloase cu ajutorul inteligenței artificiale capabile să identifice vocile
16:43
Soluția supremă: telefoanele Android, protejate împotriva apelurilor frauduloase cu ajutorul inteligenței artificiale capabile să identifice vocile
REACȚIE Nicușor Dan spune că drona marină care a explodat în Portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară ucraineană
16:28
Nicușor Dan spune că drona marină care a explodat în Portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară ucraineană
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Nu orice dietă bazată pe plante protejează creierul
FLASH NEWS Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
17:30
Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
DIPLOMAȚIE “Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra
17:29
“Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra
FLASH NEWS Putin spune că politicile economice ale Uniunii Europene sunt „mioape”. „Febra sancțiunilor este o armă care s-a întors împotriva lor”
17:10
Putin spune că politicile economice ale Uniunii Europene sunt „mioape”. „Febra sancțiunilor este o armă care s-a întors împotriva lor”
FLASH NEWS Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori
16:27
Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori
FLASH NEWS Medvedev o ironizează pe Ursula von der Leyen după ce autoritățile au anunțat că drona explodată în Portul Constanța aparținea Marinei ucrainene
16:04
Medvedev o ironizează pe Ursula von der Leyen după ce autoritățile au anunțat că drona explodată în Portul Constanța aparținea Marinei ucrainene
ȘTIINȚĂ Inteligența artificială consumă cantități uriașe de apă. O simplă conversație cu ChatGPT are un cost ascuns
16:00
Inteligența artificială consumă cantități uriașe de apă. O simplă conversație cu ChatGPT are un cost ascuns

Cele mai noi

Trimite acest link pe