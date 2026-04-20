Cât de des ar trebui să repornești telefonul mobil pentru a-l menține la performanțe optime

Cum oamenii au nevoie de somn pentru a rămâne funcționali și eficienți, și telefoanele mobile au nevoie de „odihnă”. Adesea, credem în mod eronat că asta înseamnă să nu le folosim, dar realitatea este că, chiar și atunci când nu le avem în mână, dispozitivele rulează constant în fundal, scrie El Econimista

Deoarece sunt dispozitive inteligente, sistemul lor de operare execută în mod constant sarcini și, în timp, dacă nu îl lăsăm să se odihnească, pot începe să apară mici erori, blocări ale aplicațiilor sau un timp de răspuns redus al sistemului.

În acest caz, soluția este simplă și rapidă: repornirea telefonului mobil vă permite să reîncărcați toate procesele interne, să le resetați pe cele care s-au blocat și chiar să eliberați memoria RAM din aplicațiile deschise în fundal.

Cât de des ar trebui repornit telefonul mobl?

Cu toate nu există un interval de timp stabilit în industrie, mulți experți și chiar producători sunt de acord că repornirea smartphone-ului o dată pe săptămână este, de regulă, suficientă pentru ca dispozitivul să își mențină performanța și să evite suprasolicitarea.

Este adevărat că, în cele mai recente modele, dispozitivul însuși va cere să faceți acest lucru pentru a include noi funcții în actualizări și altele asemenea, dar în caz contrar, ar trebui să setați o reamintire pentru a-l reporni aproximativ o dată pe săptămână.

Totodată, dincolo de performanță, experții în securitate cibernetică recomandă această practică săptămânal, deoarece este esențială pentru apărarea împotriva vulnerabilităților zero-day, care sunt necunoscute producătorului sau dezvoltatorului, dar exploatate de infractorii cibernetici.

