Cea mai „înaltă” călătorie cu trenul turistic din Europa. Unde se circulă la 2.000 de metri înălțime

Un mic trenuleț turistic își face simțită prezența în lumea atracțiilor, oferind priveliști vaste asupra munților francezi în timp ce merge de-a lungul marginii prăpastiei, scrie Daily Express.

Dacă vă este frică de înălțime, atunci această atracție unică nu este pentru voi. Dar dacă vă place să vă lăsați cu sufletul la gură priveliștile panoramice și prăpăstiile abrupte, atunci aceasta ar putea fi una de adăugat pe listă.

Un tren oferă o experiență unică, fiind astfel cea mai înaltă călătorie cu trenul din toată Europa, care vă duce la 2.000 de metri deasupra nivelului mării, cuibărit în Pirineii francezi.

Zona care o înconjoară are o reputație solidă pentru vârfurile dramatice, văile adânci și satele montane autentic pitorești. Având în vedere acest lucru, poți să le admiri de sus, într-un ritm liniștit, din confortul vagonului de tren.

Trenul Artouste este recunoscut drept cea mai înaltă cale ferată turistică din Europa, ducând vizitatorii într-o călătorie de 55 de minute care cuprinde priveliști ale încântătorului Lac Artouste din Franța.

Ascuns în Valea Ossau din regiunea Béarn, trenul poate fi accesat doar cu o telecabină de la gara principală. Călătoria de 15 minute vă va duce până în vârf, unde începe călătoria de aproape o oră, traversând de-a lungul marginii munților.

Trenul actual este format din șase vagoane, cu o capacitate de 12 pasageri în fiecare, transportând un total de 72 de persoane pe călătorie. Acesta acoperă aproximativ 10 km de șine, șerpuind printre munți, oferind vizitatorilor o experiență de neuitat.

Este o experiență pe care o pot împărtăși și cu animalele lor de companie, deoarece compania feroviară are o politică de acceptare a animalelor de companie la bord. Însă, merită menționat că animalele nu sunt permise pe traseele de drumeție din jur.

Biletele sunt disponibile în vânzare la Oficiul de Turism din Valea Ossau sau pot fi rezervate online în avans. Un bilet de descoperire include experiența cu telecabina și o călătorie dus-întors cu trenul, cu o oprire de o oră și 20 de minute la fața locului, costă 28 euro pentru un adult și 20 euro pentru copiii cu vârsta peste patru ani. Aceste prețuri se pot modifica și pot varia în funcție de sezon.