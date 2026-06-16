Cea mai veche piramidă din lume ar fi fost construită acum 25.000 de ani, susțin arheologii.

Guinness World Records menționează oficial Piramida în Trepte a lui Djoser din Egipt drept cea mai veche piramidă din lume (datată în jurul anului 2630 î.Hr.).

Totuși, un studiu publicat în octombrie a susținut că unul dintre straturile piramidei Gunung Padang din Indonezia a fost construit încă din anul 25.000 î.Hr, scrie Indy100.

Ce susțin autorii studiului

În cercetarea condusă de Danny Hilman Natawidjaja de la Institutul Indonezian de Științe și publicată în revista Archaeological Prospection, autorii afirmă că „nucleul piramidei este alcătuit din masive blocuri de lavă andezitică sculptate cu meticulozitate”.

Totodată, aceștia susțin că cel mai vechi element de construcție al piramidei „a avut probabil la origine un deal natural de lavă, care a fost ulterior modelat și învelit într-o structură arhitecturală”.

Autorii scriu: „Acest studiu scoate în evidență existența unor tehnici avansate de zidărie datând din ultima perioadă glaciară.

Dovezile provenite de la Gunung Padang și din alte situri sugerează că practici avansate de construcție existau deja într-o perioadă în care agricultura, posibil, nici măcar nu fusese inventată.”

Cercetătorii susțin că autorii construcției „trebuie să fi avut abilități remarcabile în domeniul zidăriei”. Cu toate acestea, un arheolog britanic a criticat dur studiul, declarând că este „surprins că a fost publicat în această formă”.