O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară

Egiptenii antici ar fi putut avea un truc ingenios pentru a construi piramidele. Un model 3D de ultimă generație sugerează că Marea Piramidă din Giza a fost construită folosind o rampă ascunsă specială, care ar fi permis ridicarea ei în mai puțin de două decenii, potrivit unui studiu revoluționar publicat în revista Nature, scrie New York Post.

Timp de decenii, arheologii s-au întrebat cum au reușit muncitorii din Antichitate să construiască cea mai mare piramidă din Egipt, care măsura aproximativ 230 m pe fiecare latură a bazei și avea o înălțime de aproximativ aprox. 147 m. Astăzi, Marea Piramidă din Giza are o înălțime de aproximativ 138,8 metri, față de circa 146,6 metri cât avea inițial, diferența fiind cauzată de pierderea vârfului original și de eroziunea naturală produsă în timp de vânt, nisip și variațiile de temperatură

În special, nu era clar cum au putut ridica cele 2,3 milioane de blocuri de piatră, unele cântărind peste 60 de tone, fără ajutorul utilajelor moderne și menținând în același timp geometria precisă a structurii.

Pentru a clarifica acest exemplu de inginerie umană, cercetătorul în informatică Vicente Luis Rosell Roig a testat teoria conform căreia un „sistem integrat de rampe pe margini, adaptiv și multi-rampă (IER), ar putea atinge ritmul de construcție documentat în limitele materiale și tehnologice ale Vechiului Regat și ar putea genera predicții verificabile în teren”.

Conform modelului lui Roig, care simulează modul în care piramida ar fi fost construită rămânând stabilă, materialele erau transportate printr-o rampă centrală integrată în structura exterioară a piramidei, nu printr-o rețea de rampe externe.

Ce element nou aduce această teorie

Muncitorii lăsau segmente ale straturilor exterioare deschise, pentru a putea transporta materiale și oameni pe o rută ascendentă. Pe măsură ce construcția avansa, aceste goluri erau umplute, eliminând astfel urmele vizibile ale rampei după finalizarea piramidei. Prin omiterea și apoi umplerea unor „straturi de perimetru”, muncitorii ar fi creat o rampă în spirală care urca odată cu construcția piramidei.

Deși teoriile despre rampe au mai fost propuse și anterior, modelul lui Roig este primul care explică modul în care construcția putea avansa fără a crea obstacole sau fără a necesita materiale suplimentare semnificative.

Poate cel mai important, acest model se încadrează în durata estimată a construcției piramidei. Metoda rampei indică faptul că blocurile puteau fi așezate la fiecare 4–6 minute, ceea ce ar însemna că piramida ar fi putut fi finalizată în 14 până la 21 de ani. Dacă se iau în calcul extracția pietrei, transportul și pauzele muncitorilor, perioada se extinde la 20–27 de ani, ceea ce rămâne în limitele estimărilor acceptate.

Teoria rampei propuse explică, de asemenea, limitele de greutate și golurile inexplicabile din structură, care, conform modelului lui Roig, ar fi fost o parte intenționată a procesului de construcție. De asemenea, explică uzura din anumite zone, atribuind-o traficului de construcție și locurilor în care structura a fost ulterior umplută. Per ansamblu, modelul oferă o explicație pentru modul în care construcția piramidei ar fi putut fi accelerată fără a afecta aspectul final al monumentului.

