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Cerșetorul cu Lexus din Huși, care a strâns o mică avere în doar 10 ore la pelerinajul de Sfânta Parascheva, a rămas fără bani. Polițiștii locali i-au confiscat peste 9.000 de lei

Cerșetorul cu Lexus din Huși, care a strâns o mică avere în doar 10 ore la pelerinajul de Sfânta Parascheva, a rămas fără bani. Polițiștii locali i-au confiscat peste 9.000 de lei
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În urmă cu doar câteva zile, presa locală relata că un bărbat din Huși reușise să strângă peste 9.000 de lei în doar 10 ore de cerșit, la pelerinajul de Sfânta Parascheva de la Iași. Acum, însă, bărbatul a intrat în atenția autorităților, iar polițiștii locali i-au confiscat banii.

Potrivit polițiștilor locali, Marcel Butucea, bărbatul de 59 de ani, a fost prins de mai multe ori la cerșit în Iași. Deși se deplasează în scaun cu rotile și are un picior amputat, acesta ar avea mai multe mașini, inclusiv un Lexus. Bărbatul cântă pe stradă și împarte icoane, apoi cere bani trecătorilor.

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Cerșetorul cu Lexus din Huși, care a strâns o mică avere în doar 10 ore la pelerinajul de Sfânta Parascheva, a rămas fără bani. Polițiștii locali i-au confiscat peste 9.000 de lei

Cerșetorul cu Lexus din Huși, care a strâns o mică avere în doar 10 ore la pelerinajul de Sfânta Parascheva, a rămas fără bani. Polițiștii locali i-au confiscat peste 9.000 de lei. Foto: Facebook

Un polițist local din Iași a declarat că bărbatul a fost reclamat de pelerini după ce a făcut scandal în apropierea Mitropoliei, în jurul orei 08:00. Agentul l-a recunoscut, precizând că bărbatul mai avusese probleme cu legea și cerșise cu o seară înainte timp de aproximativ 10 ore.

„Era dimineață, în jurul orei 08.00. Pelerinii care stăteau la rând în apropiere de Mitropolie ne-au sesizat că este un bărbat care țipă și face scandal. Acesta striga în gura mare împotriva conducerii orașului și a bisericii. Era nemulțumit de ceva. Când am ajuns, imediat l-am recunoscut pe domnul respectiv. A mai avut în trecut probleme cu legea. Acesta venise cu o seară înainte la cerșit, unde a stat timp de vreo 10 ore”, a declarat Cătălin Brehuescu, polițist local din Iași, arată Vremea Nouă.

Polițiștii locali i-au confiscat banii

Bărbatul de 59 de ani a devenit recalcitrant și i-a insultat pe polițiștii locali. Acesta a fost dus la sediul Poliției Locale Iași, unde agenții au găsit 9.147 de lei, bani proveniți din cerșit. Suma a fost confiscată.

Agentul susține că bărbatul în cauză ar fi devenit recalcitrant și i-a blestemat pe polițiști cu o cruce. Acesta ar avea mai multe mașini pe numele său și ar fi început să vină la Iași însoțit de o persoană care îl ajută să transporte sistemul audio.

„Am încercat să discutăm cu persoana respectivă, însă acesta nu colabora. Ulterior, l-am transportat la baza Poliției Locale, unde am făcut verificările necesare. Acesta avea suma de 9.147 de lei din cerșiți, bani pe care i-am confiscat. A devenit extrem de recalcitrant. A scos o cruce mare din haine și a început să ne blesteme cu ea. Dumnealui are domiciliu, are câteva mașini pe numele său, însă cu asta se ocupă. Înainte, venea singur în Iași pentru a cerși, acum am înțeles că are și o altă persoană care îl ajută să care sistemul audio”, a mai precizat polițistul local.

Sursă foto: Facebook Poliția Locală Iași

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