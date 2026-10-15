Un bărbat care cerea bani de la pelerinii veniți la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva a fost sancționat de polițiștii locali, după ce asupra sa a fost găsită suma de 9.147 de lei, bani pe care acesta i-ar fi strâns în doar 8 ore de cerșit.

Cerșetorul a fost identificat de polițiștii locali, care au efectuat verificări.

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„Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții s-au reîntâlnit cu persoana care apela la mila trecătorilor și care conduce un autovehicul de lux. După stabilirea identității, acestuia i s-a întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 61/1991 coroborat cu O.G. nr. 2/2001”, a precizat, pe Facebook, Poliția Locală Iași.

Bărbatul este cunoscut oamenilor legii, care au primit informații cum că acesta nu ar duce o viață grea, ci ar folosi un autoturism de lux marca Lexus.

Suma de 9.147 de lei, bani pe care bărbatul îi strânsese de la enoriași, a fost ridicată de autorități în vederea confiscării.

Reprezentanții Poliției Locale susțin că banii ar fi fost obținuți din cerșetorie pe parcursul a opt ore.

Sursa foto: Facebook /Poliția Locală Iași